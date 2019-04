Artilheiro do Benfica na temporada, atacante Jonas é eleito craque do Campeonato Português

O Benfica foi bicampeão português nesta temporada, e contou com a ajuda do brasileiro Jonas, que foi vice artilheiro do campeonato, e eleito o melhor desta edição 2014/2015. O atacante de 31 anos, jogou 35 partidas oficiais pelo time de Lisboa e marcou 31 gols sendo 20 pela Liga NOS, sendo muito importante para essa conquista, logo que começou a marcar, já caiu nos braços da torcida que já tem musica para ele.

Os Encarnados, também contou com a ajuda do goleiro Júlio César eleito o melhor goleiro da competição, além do capitão Luizão que está na seleção do campeonato ao lado de Jardel, também brasileiro seu companheiro de zaga, ao todo foram 7 jogadores com nacionalidade brasileira escolhido entre os melhores. Além dos já citados, Danilo, Alex Sandro e Casemiro do Futebol Clube do Porto completam a lista dos jogadores que nasceram no Brasil.

A seleção conta ainda com Pizzi e Nico Gaitan ambos do Benfica, e Oliver Torres, a revelação do campeonato, junto com Jackson Martinez os dois do Porto, completam a lista dos melhores.

Jonas agora vai ter que decidir seu futuro, o atacante foi dado como certo numa equipe da China, a mesma dirigida pelo técnico Luís Felipe Scolari, o clube asiático ofereceu 12M de euros pelo jogador, por três temporadas, o atleta tem contrato até 2016 com a águia, e caso seja negociado com algum time, esse clube terá que pagar uma multa de 10M de euros, mas as notícias internas são que o atacante pretende renovar com o Sport Lisboa Benfica por mais duas temporadas.

Enquanto Jorge Mendes (empresário) e o irmão de Jonas que é seu representante estudam a proposta que vem da China, os dirigentes do clube encarnado começa a procurar o plano B, caso Jonas não permaneça, pois não é fácil achar um atacante que faz mais de 30 gols em uma temporada.