Valencia inicia preparação para temporada 2015/16

Iniciou-se nessa semana o preparamento para a temporada 2015/16 do Valencia. O treinador Nuno Espirito Santo comandou o treino da equipe, ainda sem trabalhar com bola, já que o treinamento foi focado na recuperação da parte física dos atletas. Uma das novidades para Nuno foi a presença de Phil Neville, novo auxiliar técnico do português que chegou a uma semana no Mestalla.

Phil passou todo o treinamento ao lado de Nuno, cena que deve se tornar frequente no dia a dia do clube espanhol. Quem também esteve presente foi Amadeo Salvo, ex-presidente do clube que esteve presente para desejar sorte aos jogadores e inclusive se despedir do plantel. Há alguns dias atrás, Salvo deixou a presidência do clube alegando problemas pessoais, deixando o cargo para Lay Hoon, nova presidente do clube, que também esteve presente durante o primeiro treino da equipe.

Já no campo, a única novidade foi a presença de Santi Mina, promessa espanhola recém chegada do Celta de Vigo, o jogador participou do treinamento ao lado de seus novos companheiros. Pode-se considerar novidade também a presença dos, agora jogadores do Valencia em definitivo, casos de Rodrigo Moreno, André Gomes e João Cancelo que não participou pois estava se recuperando de uma lesão no joelho e ficou fazendo tratamento.

Os três atuaram na última temporada pelo clube normalmente, porém, como o clube ainda estava no processo de venda quando chegaram, os jogadores estavam apenas emprestados ao clube espanhol. Quanto a Bakkali, nova contratação da equipe anunciado nessa segunda (6), o jogador não participou do primeiro treinamento, porém, já está a disposição e com seus novos colegas para o início da temporada.

Alguns jogadores que tiveram compromissos com suas seleções, não se apresentaram e devem dar as caras somente a partir do dia 14, são os casos de Paco Alcácer, Feghouli, Mustafi e Otamendi, o último, ainda na incógnita se ficará em Valencia ou se irá para outro clube.

Pouco após o treinamento, a equipe já desembarcou para a Áustria onde o será realizada a primeira parte da pré-temporada que será composta por alguns amistosos já marcados pela europa. O primeiro teste da equipe será nessa quarta-feira (8) contra o Wiener SK, em Viena. Logo em seguida, a equipe irá pegar outro vôo, dessa vez com destino a Salzburgo para a disputa da Audi Quattro Cup, competição que servirá de pré-temporada para alguns clubes europeus.

Além do Valencia, RB Salzburg, Werder Bremen e Southampton estarão presentes na competição. Após o fim da competição, o clube espanhol ainda terá um confronto contra a Roma, no Mestalla, válido pelo Troféo Naranja, torneio amistoso que o clube ché utiliza a anos como preparação e apresentação da nova equipe para a torcida.