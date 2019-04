Sevilla oficializa contratação do lateral direito Mariano, ex-Fluminense

O Sevilla anunciou nesta sexta-feira mais um reforço para a temporada 2015/2016, trata-se do lateral direito brasileiro Mariano, ex-Fluminense e Bordeaux. Segundo fontes, o jogador vai custar cerca de 3 milhões de euros aos cofres do clube espanhol e deve fechar o ciclo de contratações da equipe para a temporada. A negociação ocorreu de forma rápida e pegou muita gente de surpresa, muito porque, o interesse do Sevilla para a posição, a principio, era o chileno Mauricio Isla, porém, ao ver que a negociação não teria futuro feliz para os espanhóis, Monchi, diretor esportivo do clube, agiu rapidamente para acertar com Mariano.

Monchi, dias atrás, durante a apresentação de Ciro Immobile, confirmou o interesse em Isla, porém admitiu que a boa atuação do chileno durante a Copa América, complicou ainda mais na negociação com o jogador. Na ocasião, Monchi afirmou que já tinham outros nomes interessantes para a posição, e que esperava poder anunciar o mais cedo possível o jogador

"Tinhamos sim interesse em Isla, porém, as boas atuações do jogador durante a Copa América fizeram o preço elevar e a negociação ficou mais dificil a partir desse ponto. Temos outras opções interessantes para a lateral, espero que possamos em breve anunciar um jogador para a posição"

O lateral de 29 anos está na frança desde dezembro de 2011 quando acertou sua saída do Fluminense para arriscar uma chance no Bordeaux. Na equipe francesa, o jogador disputou 139 partidas, onde conquistou o título da Copa da França em 2013. Mariano foi revelado pelo Guarani, teve oportunidades no Atlético MG e no Cruzeiro porém sem muito destaque em ambas, até ser contratado pelo Fluminense em 2009, equipe na qual finalmente teve a chance de mostrar seu futebol, na primeira temporada o jogador não teve tanto destaque, porém com o tempo, Mariano ganhou seu espaço na equipe e acabou sendo um dos principais jogadores da equipe na conquista do título brasileiro de 2010. Mariano já foi convocado pela seleção brasileira em duas oportunidades, porém, não chegou a estrear.

No Sevilla, Mariano irá reecontrar seu companheiro, Tremoulinas, que era o dono da lateral esquerda do Bordeaux quando o jogador chegou na equipe francesa, e poderá reeditar a dupla de laterais com o francês. A experiência européia de Mariano pesou muito na escolha do lateral para o clube espanhol, será a grande chance do jogador de provar em uma grande liga européia, o seu valor.