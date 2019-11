PSG e Lyon dão início ao calendário francês em busca do primeiro título no Trophée des Champions

Com a segunda maior população francófona do mundo, a cidade de Montreal será sede da partida entre Paris Saint-Germain e Olympique Lyonnais, equipes que iniciam neste sábado (31) a temporada na França de forma oficial com o objetivo de conquistar o Trophée des Champions, a Supercopa da França. A partida será disputada no Stade Saputo, estádio de uso exclusivo para o futebol e casa do Montreal Impact, que disputa a Major League Soccer.

As regras da competição determinam que o clube campeão da Ligue 1 é também vencedor da Coupe de France, o lugar atribuído ao vencedor do campeonato nacional é automaticamente dado ao clube que terminou o campeonato anterior na segunda colocação. Na temporada 2013/2014, a equipe do PSG foi absoluta na França e venceu os quatro campeonatos que disputou em âmbito nacional. Como o Lyon terminou a Ligue 1 na segunda colocação, então os heptacampeões franceses herdaram o lugar que era do PSG conquistado pela vitória na Coupe de France.

Já na América do Norte devido aos compromissos da pré-temporada, o Paris Saint-Germain fará a sua oitava participação na Supercopa e o retrospecto do treinador Laurent Blanc na competição é favorável, já que esteve em cinco das sete edições anteriores e venceu todas. Já o Lyon participará do Trophée pela nona vez, sendo que conquistou sete edições do campeonato.

Blanc considera preparação inadequada e vê Lyon melhor condicionado

Em entrevista coletiva realizada na última quinta (30), Laurent Blanc declarou que a sua equipe não está no condicionamento ideal. Após ter realizado quatro jogos durante a preparação da equipe realizada na América do Norte, além de ter disputado um amistoso contra o Wiener SK na Áustria, Blanc disse que a partida contra o Lyon é um ponto chave."Nós tivemos uma preparação caótica. Não é o melhor coletivamente, mas vamos nos adaptar. É verdade que os jogadores respeitaram o que foi programado em suas férias. Os amistosos foram bons contra as grandes equipes. Dezoito dias é muito. O destaque da preparação é o jogo contra o Lyon. Devemos continuar com os resultados positivos com nossas qualidades técnicas e físicas".

Apesar de ter somente um desfalque, o treinador do PSG prefere ter cautela no início da temporada e esclareceu sobre a ausência de Thiago Motta da partida, deixando claro que o volante fica de fora por lesão apesar de ter aberto o desejo de deixar o clube de Paris. "Não acho que podemos contar com todos os jogadores neste período. Temos que evitar lesões, vamos ter que pensar. Seremos gentis na força do trabalho. Alguns não irão jogar, como os argentinos que chegaram tarde ao elenco. Motta? Ele possui um problema no músculo adutor além de outros problemas que vocês já conhecem. Amanhã, sete jogadores deverão fazer os 90 minutos", completou.

Sem Thiago Motta, o Paris Saint-Germain poderá contar com os dois reforços que contratou para a temporada 2015/2016. O volante Benjamin Stambouli, contratado junto ao Tottenham, e o goleiro Kevin Trapp, vindo do Eintracht Frankfurt, são os novos nomes da equipe de Blanc, que ainda deve ganhar o reforço de Ángel Di María em breve, já que a imprensa da França dá como certa a ida do argentino para o clube da capital em troca.

Com vários desfalques, Lyon é forçado a mudar esquema tático

Sem Nabil Fekir, que cumpre suspensão, Clément Grenier e Gueïda Fofana, que se recuperam de lesão, e Milan Bisevac, que não possui condições de jogo, Hubert Fournier teve mais uma baixa durante a preparação para o Trophée des Champions. Clinton Njie deixou o treino de quinta antes do fim por ter sentido um problema na coxa direita e foi diretamente para os vestiários acompanhado da equipe médica do Lyon.

Sem cinco jogadores disponíveis para a partida deste sábado, Fournier falou da opção de mudar o esquema de 4-4-2 em losango para um 4-3-3. "É o mais apropriado para o tamanho do elenco na busca de soluções após o que aconteceu frente ao Arsenal. Não queremos reviver a mesma situação", disse o treinador do Lyon.

Sobre a partida, o comandante do vice-campeão da última temporada afirmou que a Supercopa é um ponto de passagem importante. "É importante pois existe um título e permite iniciar a temporada de forma positiva. Queremos nos estabelecer, mas também ganhar o troféu".

A única novidade da equipe do OL em relação ao elenco que terminou a temporada passada é a estréia oficial de Claudio Beauvue, atleta que se destacou nos últimos dois anos vestindo a camisa do Guingamp e foi o único reforço contratado pelo Lyon até então. Com as lesões de Grenier e Fofana e a necessidade de reforçar a equipe para a disputa da Champions League, o presidente Jean-Michel Aulas já declarou que deve reforçar a sua equipe com mais três ou quatro nomes até o fim da janela de transferências, que se encerra no dia 31 de agosto.