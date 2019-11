Gradel é anunciado como reforço do Bournemouth e se diz insatisfeito com seu antigo clube

Nesta terça (4) o Bournemouth, clube recém-promovido para a Premier League, anunciou a contratação de Max Gradel, ponta que pertencia ao Saint-Étienne. O jogador de 27 anos assinou contrato por quatro temporadas e será a segunda vez que Gradel defenderá as cores do Bournemouth, já que realizou 35 jogos pelo clube da costa sul da Inglaterra na temporada 2007/2008. O valor da transferência não foi divulgado de forma oficial, mas o jornal L'Equipe publicou que o clube inglês desembolsou 7 milhões de euros à vista, mais 2,5 milhões de bônus variáveis.

Determinado a deixar o Saint-Étienne desde 2014, Max Gradel mostrou insatisfação pela forma em que a negociação foi conduzida pela direção do ASSE. Em sua conta no Twitter, o jogador publicou que estava desapontado com os dirigentes do clube. "Porque chega é chega", publicou o atleta na rede social, antes de apagar a postagem.

Além da manifestação no Twitter, Gradel cedeu entrevista ao L'Equipe desta terça. De acordo com o atleta, o clube o chantageou para a transferência acontecer. "Enquanto eu estava aguardando a minha saída, tomei o risco de jogar na Romênia na última quinta (jogo pela Europa League contra o Targu Mures). Como agradecimento, os dirigentes estão me segurando até o último minuto e pediram para colocar dinheiro do meu próprio bolso. Isto é inaceitável".

Questionado sobre ter jogado mais uma temporada pelos Verts, clube que defende desde 2011, Gradel explicou a situação. "Eles me pediram a renovação, já que o Saint-Étienne poderia conseguir algo no fim da temporada. Pude sair livre depois da Copa Africana de Nações, mas aceitei a proposta já que o clube que me contratou da segunda divisão da Inglaterra. Quando apertei a mão do presidente (Roland) Romeyer, ele prometeu uma proposta entre três e quatro milhões de euros me liberaria do clube e isso esteve bem claro na minha cabeça. Só que no retorno das férias de junho encontrei com meus superiores e eles disseram que não possuiam reposição para o meu lugar. Isso é impressionante, não?", disse o jogador ao periódico francês, demonstrando a sua insatisfação junto ao maior campeão francês.