O que esperar da Ligue 1 2015/2016?

A temporada 2014/2015 nos reservou a excelente indefinição até as últimas rodadas da Ligue 1. Enquanto a maioria dos principais campeonatos da Europa já tinha times com suas posições bem estabelecidas na tabela de classificação, o Campeonato Francês teve Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, Marseille e Saint-Étienne protagonizando a briga pelo título e pelas vagas para as competições europeias até a última rodada.

Em território continental, Paris Saint-Germain e Monaco obtiveram grande experiência ao participar da Champions League. Eliminados nas quartas de final, o PSG travou um duelo emocionante frente ao Chelsea de Mourinho antes de ser eliminado pelo Barcelona e os monegascos comandados por Leonardo Jardim despacharam o Arsenal e só deram adeus ao torneio depois de serem derrotados por 1 a 0 pela Juventus. É essencial que as equipes da França continuem avançando de fase e realizando boas campanhas na UCL, já que a França está apenas 333 pontos atrás de Portugal no ranking de coeficientes da Uefa.

Já no período de transferências da temporada 2015/2016 vemos o abismo que existe entre a França e as outras principais ligas da Europa. A Premier League, por exemplo, buscou em várias equipes da Ligue 1 jogadores para reforçar seus elencos. De acordo com o site Transfermarkt, entre as cinco principais ligas da Europa, a Ligue 1 foi a única que obteve lucro (43,8M) somando gastos e compras das vinte equipes da primeira divisão.

Jogador Antigo Clube Contratado por Valor da transferência Principais transferências da Ligue 1 para outros países Yohan Cabaye PSG Crystal Palace 13M€ Geoffrey Kondogbia Monaco Internazionale 30M€ Yannick Ferreira Carrasco Monaco Atlético de Madrid 20M€ Giannelli Imbula Marseille Porto 20M€ Dimitri Payet Marseille West Ham 15M€ Max Gradel Saint-Étienne Bournemouth 10M€ Franck Tabanou Saint-Étienne Swansea 4,9M€ Mariano Bordeaux Sevilla 3,5M€ Abdelhamid El Kaoutari Montpellier Palermo 2M€ Idrissa Gueye Lille Aston Villa 9M€ Simon Kjaer Lille Fenerbahçe 7,6M€ Jordan Amavi Nice Aston Villa 11M€ N'Golo Kanté Caen Leicester 9M€ Jordan Veretout Nantes Aston Villa 9,9M€ Jordan Ayew Lorient Aston Villa 12M€ Jonathan Kodjia* Angers Bristol City 3M€

Valores: Transfermarkt

*O atacante Jonathan Kodija foi eleito o melhor jogador da Ligue 2 pela UNFP e marcou 15 gols na temporada 14/15 pelo recém-promovido Angers

Mesmo com a debandada de jogadores, a França segue sendo um país formador e possui equipes e jogadores capazes de atrair os olhares de qualquer amante do futebol. Além do espetáculo dentro do campo, teremos a oportunidade, por exemplo, de ver nove das dez sedes da Eurocopa 2016 sendo utilizadas e conferir um bom futebol em ação.

Como as equipes de maior porte estão se preparando para o certame?

Paris Saint-Germain

A dificuldade que o Paris Saint-Germain teve ao disputar a Ligue 1 na temporada passada não deve se repetir na atual. Com uma capacidade de investimento e um elenco num nível muito acima dos rivais do território francês, a questão que fica é se o PSG dará o salto que precisa para justificar a contratação de jogadores como Ángel Di María, vindo do Manchester United por 63M de euros.

Dominante na França, a dificuldade de jogar o mesmo futebol apresentado na Ligue 1 contra os adversários de topo na Champions League colocam a capacidade de organização da equipe de Laurent Blanc em cheque, mesmo possuindo jogadores de qualidade à disposição. O desempenho de Edinson Cavani, a insatisfação de Lucas Digne e Thiago Motta, a insegurança de David Luiz, a indisciplina de Marco Verratti e a personalidade de Zlatan Ibrahimovic são alguns dos fatores que Blanc terá que administrar com maestria caso queira deixar sua equipe em evidência na Europa.



Entretanto, os problemas que a equipe enfrentou, principalmente na virada do ano de 2014 para 2015 quando sofreu com lesões, suspensões e desgaste físico de seus jogadores não impediram os Parisiens de conquistar todas as competições que disputou na França (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue e Trophée des Champions) e a tranquila vitória sobre o Lyon na Supercopa conquistada no último final de semana dá a sensação de que a temporada 15/16 terá um calendário repleto de conquistas.

Olympique Lyonnais

O retorno ao principal campeonato de clubes da Europa está forçando o Lyon a se adaptar para atingir o grande objetivo de Jean-Michel Aulas. Presidente da equipe desde o fim dos anos 80, Aulas já havia declarado que o seu desejo era de ter os principais nomes da equipe jogando a Champions League no Stade des Lumières, estádio que será uma das sedes da Eurocopa 2016 e tem a sua inauguração prevista para janeiro de 2016.

A lesão de Clément Grenier, o afastamento de Gueïda Fofana e a pouca profundidade do elenco, composto em sua maioria por jogadores vindos das categorias de base, levaram o OL a partir para o mercado de transferências. Sem o poder financeiro de anos atrás, o clube assinou com Claudio Beauvue, Jérémy Morel e Rafael, renovou contrato com Grenier, Umtiti, Fekir, está prestes a acertar a extensão do contrato de Alexandre Lacazette e ainda busca mais um zagueiro e um meio-campista para reforçar o elenco.

Com o mercado de transferências se encerrando no dia 31 de agosto resta ao Lyon correr contra o tempo para apagar a péssima impressão que deixou contra o Paris Saint-Germain na final do Trophée des Champions e na pré-temporada. A imprensa da França noticia que Mathieu Valbuena e Younes Belhanda são os principais nomes para reforçar o setor ofensivo e, após não obter resposta do Marseille sobre Nicolas Nkoulou, o clube está focado em garantir Federico Fazio, em negociação envolvendo a ida de Clinton Njie para o Tottenham, ou convencer Mapou Yanga-Mbiwa a deixar a equipe da Roma.

Olympique de Marseille

"No momento, o objetivo é terminar entre os cinco primeiros". As palavras do presidente Vincent Labrune podem não ter sido bem digeridas pelos torcedores do Olympique de Marseille. Apesar de ter visto André Ayew, André-Pierre Gignac, Dimitri Payet e Gianelli Imbula deixando a equipe, Marcelo Bielsa conseguiu resgatar o prestígio da torcida e obteve o respaldo da diretoria para contratar os jogadores que desejava desde o momento em que desembarcou na França.

Com a necessidade de fazer dinheiro para cumprir com as exigências do DNGC, orgão que regula as finanças das equipes profissionais da França, Bielsa viu doze jogadores serem negociados pela equipe do sul da França, mas, por outro lado, teve a sua equipe reforçada com a chegada de nove jogadores, além de ter promovido quatro atletas das categorias de base para a equipe principal.

Desejado pela seleção do México, o treinador argentino negou na última quinta (6) que tenha entrado em contato com representantes da seleção da América do Norte e, como ainda espera a contratação de Milton Casco, lateral do Newell's Old Boys, tudo indica que El Loco cumprirá seu contrato de dois anos com o Marseille.

A expectativa em relação ao Marseille agora fica para o desempenho da equipe dentro de campo, com uma defesa mais consistente e um elenco com energia suficiente para conseguir administrar o calendário cheio com Ligue 1, copas e Europa League. Fora dos gramados, a capacidade de Lassana Diarra e Abou Diaby jogarem em alto nível é um mistério por conta das lesões e o estado físico de cada um e Steve Mandanda e Nicolas Nkoulou terão seus contratos encerrados no fim da temporada, estando em situação semelhante a de Ayew, Morel, Fanni e Gignac.



Monaco

Adquirido pelo empresário Dmitry Rybolovlev em 2011, o Monaco passou por uma mudança de filosofia, como os próprios dirigentes do clube dizem. "Existem dois caminhos a serem tomados... Um é investir dinheiro e fazer isso rápido, o outro é construir um projeto inteligente e você se basear nas categorias de base e seguir principios para trabalhar e ter um bom recrutamento. Foi isso o que decidimos fazer", declarou Vadim Vasilyev, vice-presidente do clube.

Forçado a vender suas principais estrelas para se adequar ao Fair-play financeiro da Uefa, pagar 50 milhões de euros para a LFP como multa pela entidade ter considerado que o time estava sob vantagem ao não ser taxado pelas leis da França, já que o clube possui sede em território monegasco e ter boa parte de sua fortuna dedicada a resolver o processo de divórcio, Rybolovlev fez a equipe do Monaco passar por uma transformação.



Após um ano positivo sob o comando de Leonardo Jardim, o ASM se livrou dos jogadores com vencimentos altos e renovou o seu plantel realizando 11 contratações e negociando 18 jogadores entre vendas, empréstimos e liberação após fim de contrato. Com uma defesa sólida, principal qualidade do Monaco de Jardim, e vários jovens de potencial no setor ofensivo, a equipe do principado deseja visar sempre "o pódio na Ligue 1 e jogar as competições da Europa", de acordo com Vasilyev.

Alguém pode desbancar o PSG?

A equipe do Paris Saint-Germain segue dominante na França. Com jogadores superiores nos aspectos físicos, mentais e técnicos, é quase impossível imaginar que alguma outra consiga igualar o ritmo que o PSG deve impor sobre seus adversários.



As equipes mais capazes de bater de frente e mostrar um futebol competitivo diante do poder do PSG são o Marseille e o Monaco. Com Marcelo Bielsa, o OM possui um treinador convicto em relação a suas ideias e que pode até tropeçar devido a forma "teimosa" que conduz seus times, tentando sempre desenvolver um futebol "atrativo e eficiente", como o mesmo disse em coletiva na última quinta (6). Apesar de ter perdido peças importantes na transição entre uma temporada e outra, Bielsa foi o maior responsável por montar a equipe 15/16 do Marseille e, com respaldo da diretoria e apoio da torcida, terá a possibilidade de realizar uma temporada melhor do que a primeira. Já a equipe de Leonardo Jardim possui uma organização defensiva capaz de resistir em jogos contra equipes de topo, como já mostrou na última edição da Champions League. Apesar disso, a evolução do Monaco coletivamente está estagnada por conta da quantidade de contratações, principalmente no setor ofensivo, e das ausências dos principais nomes no setor defensivo no início da temporada.

Com uma campanha realizada com bastante êxito na Ligue 1 passada, o Olympique Lyonnais é uma incógnita. A equipe de Hubert Fournier se destaca principalmente ao ter a posse da bola. Com Lacazette em busca de sua melhor forma técnica, sem Clément Grenier, jogador capaz de potencializar o jogo de seu time contribuindo com criatividade, precisão nos passes executados e ainda sendo arma nas cobranças de bola parada, o Lyon necessita de correr atrás de reforços capazes de garantir a estabilidade que o time deseja ao disputar a Ligue 1 e a Champions League de forma simultânea. O OL é capaz de jogar um futebol para se garantir no topo da competição nacional, mas seus adversários estão um passo à frente no momento.

Craques e revelações do campeonato

Mesmo sem o mesmo poder financeiro e incapaz de competir com as principais equipes de outras ligas, a França segue sendo uma grande fonte de jogadores de potencial. Além das equipes de topo possuírem jogadores como Thiago Silva, Alexandre Lacazette, Nabil Fekir, Blaise Matuidi, Steve Mandanda, Aymen Abdennour, João Moutinho e Zlatan Ibrahimovic, ainda existe muita qualidade nas equipes de menor expressão do futebol francês.

O habilidoso e ágil Hatem Ben Arfa retornou para a sua terra natal após ter passado quatro anos na Inglaterra. Em forma e com a cabeça no lugar, Ben Arfa pode ser determinante para a evolução do Nice.

A equipe do Caen conseguiu se salvar do rebaixamento apenas na reta final da Ligue 1. Sob o comando técnico de Patrice Garande, a equipe da Baixa Normandia resolveu apostar em Andy Delort como principal contratação para 15/16. Artilheiro da Ligue 2 na temporada 2013/14 com 24 gols marcados vestindo a camisa do Tours, Delort chegou a fazer testes no Borussia Dortmund antes de se tornar jogador profissional. Com 23 anos, o atacante que também chegou a fazer parte da seleção de futebol de areia da França, teve dificuldades de adaptação no Wigan e agora espera acabar com a indefinição na sua carreira elevando seu status para um jogador de topo com a camisa do Caen.

Se Delort ainda não foi capaz de demonstrar seu futebol numa equipe de maior expressão, em seis meses o meia Sofiane Boufal mudou de aposta para jogador chave nos planos de Hervé Renard no Lille. Contratado do Angers em janeiro de 2015 por 4 milhões de euros, o jogador de 21 anos se destaca no elenco do LOSC por ser capaz de causar desequilíbrios com a sua habilidade seja jogando pelo centro ou pelos lados do campo.

Já o Toulouse deve agradecer o atacante Wissam Ben Yedder. Descoberto após jogar uma temporada na equipe amadora do UJA Alfortville, o franco-tunisiano passou por uma adaptação física até estar capaz de jogar profissionalmente na Ligue 1 e, após ter passado por uma fase sem gols no mês de janeiro, Ben Yedder terminou a temporada com 14 gols marcados e três assistências para gols. Após ter despertado o interesse do Sevilla, o jogador deve seguir vestindo a camisa do TFC na temporada 15/16.



Outros jogadores a serem destacados Thomas Mangani - Angers Seko Fofana, Lyes Houri - Bastia Nicolas Pallois, Clément Chantôme - Bordeaux Jimmy Briand, Nicolas Benezet, Jonas Lössl - Guingamp Sébastian Corchia, Ibrahim Amadou - Lille Benjamin Moukandjo, Waris Majeed, Raphaël Guerreiro - Lorient Farès Bahlouli, Guido Carrillo - Monaco Ryad Boudebouz, Morgan Sanson, Anthony Mounier - Montpellier Kolbeinn Sigthórsson, Papy Djilobodji - Nantes Nampalys Mendy, Vincent Koziello, Jean Seri - Nice Prince Oniangué - Stade de Reims Benoît Costil, Paul-Georges Ntep, Abdoulaye Doucouré - Rennes Stéphane Ruffier, Vincent Pajot, Benoît Assou-Ekotto, Loïc Perrin - Saint-Étienne Alexis Blin, Yann Bodiger - Toulouse Corentin Jean, Jessy Pi, Jimmy Cabot - Troyes



O campeonato promete ser emocionante como foi o da temporada passada?

Apesar de ter o Paris Saint-Germain como amplo favorito, a competição entre os clubes deve ser ainda mais equilibrada durante a temporada. Se algumas equipes se destacam por terem jogadores que se destacam a nível individual, outras são comandadas por treinadores que elevam a capacidade de sua equipe pela organização que mostram em campo.



Além das equipes já citadas, o Bordeaux, por exemplo, estará em evidência por não ter realizado nenhuma contratação de peso e contar com Willy Sagnol, que mostrou um bom trabalho em sua primeira temporada no banco dos Girondins. Incapaz de trazer qualidade a nível individual, os processos e mecanismos que forem apresentados a cada rodada colocarão o trabalho do treinador em destaque. O mesmo acontece com o Guingamp, que repôs a saída de Pied e Beauvue com contratações como as de Benezet e Briand e que conta com Jocelyn Gourvennec, que atingiu o sucesso com o EAG ao conquistar a Coupe de France na temporada 2013/14.

O rendimento abaixo do esperado de equipes como o Nice e o Rennes deve servir como estímulo para melhorar em 15/16. Enquanto Claude Puel deseja ter um ambiente mais leve na preparação de sua equipe, que já mostrou ser capaz de colocar o OGCN no topo quando terminou a temporada 2012/13 na 4ª colocação, Philippe Montanier, que desembarcou no Stade Rennais após ter levado a equipe da Real Sociedad até a Champions League também em 12/13, busca reforçar da melhor forma possível o seu elenco, buscando um atacante e já declarando sondagens sobre Yoann Gourcuff, cria da base do Rennes.

A briga pela permanência na primeira divisão nacional deve acontecer de forma isolada, já que as equipes que fazem o salto da Ligue 2 para a Ligue 1 possuem bastante dificuldade de manter um desempenho semelhante ao que mostraram na segunda divisão pela diferença de nível. Entre as equipes que foram promovidas, o Troyes é a que parece mais preparada para suportar o impacto da promoção de uma divisão para a outra e assegurar a manutenção na elite do futebol francês.

Previsão Ligue 1 - VAVEL Brasil

Campeão - PSG

Disputa pela vaga na UCL - Marseille, Monaco

Disputa pela vaga na EL - Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Lille

Meio de tabela (6º até 17º) - Montpellier, Rennes, Guingamp, Nice, Caen, Nantes, Lorient, Toulouse

Candidatos ao rebaixamento - Reims, Gazélec Ajaccio, Bastia, Angers, Troyes

Onde assistir a Ligue 1 e as copas da França? por Trivela

ESPN - Ligue 1

SporTV - Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue

Esporte Interativo - Coupe de France

TV5 Monde (em francês) - Ligue 1

Cobertura da Ligue 1 na internet e redes sociais:

Flávio Botelho - Oui le Foot

Eduardo Madeira - Europa Football e Doentes por Futebol

Bruno Pessa - Le Blog du Foot

Vinícius Ramos - Ici c'est Paris - ESPN FC



AS Monaco Brasil (https://twitter.com/ASMonacoFC_Br)

Brasil Lyonnais (http://brasilyonnais.blogspot.com.br/)

ASSE Brasil (https://twitter.com/SaintEtienneBR)

PSG Brasil (https://twitter.com/ParisSG_Brasil e https://www.facebook.com/ParisSG.BR)

Stade Rennais BR (https://twitter.com/StadeRennaisBR)