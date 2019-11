Memphis Depay vestirá a lendária camisa 7 do Manchester United

Nessa sexta-feira (07) o Manchester United anunciou a numeração oficial dos jogadores para a temporada 2015-16 através das redes sociais. Já que lendária camisa sete do clube iria ficar vaga com a confirmação da saída do argentino Angel Di Maria para o PSG, havia muita expectativa sobre quem seria o escolhido para herdá-la. Como muitos imaginavam, o holandês Memphis Depay - uma das principais contratações do clube - foi o escolhido.

A camisa sete dos diabos vermelhos já foi vestida por alguns dos maiores ídolos de sua história, que além de se destacarem pelo futebol, demonstravam uma grande identificação com o clube e sua torcida. George Best, Cristiano Ronaldo, David Beckham e Eric Cantona são alguns dos exemplos. Agora os torcedores esperam que o holandês possa fazer parte dessa lista.



"Nossos números na temporada 2015/16", escreveu o Manchester United no Twitter, com a imagem mostrando a numeração:





Memphis Depay foi contratado por £ 22.3 milhões de libras, valor justificado pela excelente temporada que fez vestindo a camisa do PSV, onde foi o principal destaque do time, levando o clube ao seu 21° título nacional e marcando 22 gols no campeonato, terminando no topo da artilharia. Além do grande campeonato holandês, Depay ganhou destaque na Copa do Mundo de 2014 no Brasil, sendo importante para a excelente campanha da Holanda de Louis van Gaal, que se firmou no terceiro lugar jogando um futebol bastante elogiado.



Bastian Schweinteiger, outro recém contratado do clube, irá vestir o número 31, mesmo número que usava no Bayern De Munique, com isso, Marouane Fellaini ficou com a camisa de número 27. Outra expectativa que se tinha era sobre o número que seria usado pelo goleiro De Gea. O espanhol foi bastante especulado no Real Madrid durante a janela de transferências, e muitos rumores indicavam que ele estava interessado em se transferir para clube de sua cidade natal. Ainda assim, não houveram polêmicas quanto a sua numeração, e o goleiro seguiu como dono da camisa um dos red devils. Sérgio Romero, seu reserva imediato que também foi contratado nessa janela de transferências, ficará com a camisa de número 20.

O Manchester United já estréia sua numeração nesse Sábado (08), quando receberá a equipe do Tottenham no Old Trafford, ás 08:45 da manhã, em jogo válido pela primeira rodada da Premier League.