Lateral Rafael esclarece motivos de saída do Manchester United

Nessa quarta-feira (12), o lateral Rafael, ex-jogador do Manchester United, revelou em entrevista ao Globoesporte.com os motivos de sua saída do clube inglês, onde atuava desde o ano de 2008. Segundo o brasileiro, o técnico Louis van Gaal não gostava muito de seu futebol, e teria dito que o jogador não tem espaço em seu time."No final da temporada ele falou: "Pode procurar outro clube, você não vai ser aproveitado". Eu disse 'tudo bem, então vou procurar'.", revelou na entrevista.

O jogador de 25 anos ainda falou sobre a fama que o técnico holandês tem de não apreciar o futebol de jogadores brasileiros, e destacou que Van Gaal deu o mesmo recado a outros companheiros do elenco. O lateral aproveitou ainda para relembrar o seu ótimo relacionamento com o ex-técnico dos diabos vermelhos, Alex Ferguson.

"Sei desse histórico que ele não gosta de brasileiro, mas não tem como eu falar: "Ah, o cara não gosta de brasileiro"... Eu sei que ele não gostava de mim, mas se é porque eu sou brasileiro, eu não sei. Eu sou, mas não era só de mim que ele não gostava. Para outros jogadores também ele falou que podia ir embora. Não tem como eu julgar se ele não gosta de brasileiros. O Ferguson até me ligou para desejar boa sorte. Tive relação muito boa com ele, me ajudou muito no Manchester, e eu fazia de tudo para ajudar a ele sempre. Me contratou com 16 anos, não tenho nem o que falar. Depois dele é sempre difícil, qualquer treinador que entrasse ia ser complicado. Não vou falar muito da relação do Moyes, porque foi pouco, menos de um ano. E o Van Gaal a relação era normal. Ele tinha as opções dele, o pensamento dele. Cada um tem sua opção. Treinador é treinador. Sempre respeitei e vou respeitar.", afirmou.

Rafael fez 170 jogos pelos diabos vermelhos e marcou cinco gols, mas um deles merece um grande destaque. No ano de 2012, numa partida válida pelo campeonato inglês, contra o Liverpool em Anfield, o brasileiro acertou um belo chute de esquerda, marcando o gol de empate dos red devils, na vitória de virada por 2x1 sobre o seu rival.

Relembre o belo gol de Rafael contra o Liverpool:





No final da entrevista, o jogador brasileiro falou sobre as chances do Lyon - seu novo clube - na Uefa Champions League. "Acho que chegar nas oitavas ou nas quartas já seria um grande avanço para a gente. Mas quando entramos em campo, entramos para ganhar. Então temos que pensar em cada jogo.", encerrou.