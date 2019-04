Pellegrini elogia atuação do City no triunfo ante Chelsea: "Nós jogamos melhor"

Neste domingo, Manchester City recebeu o Chelsea no reformado Etihad Stadium, que agora pode confortar mais de 55 mil torcedores. Falando em seu pós-jogo na coletiva de imprensa, o chileno expressou a sua satisfação e, mais uma vez, saudou a proeza de ataque da sua equipe.

Ele declarou: "É muito gratificante, porque não é fácil de vencer os campeões (Chelsea), é a melhor equipa - que ganhou o título na última temporada - e nos primeiros 45 minutos, nós realmente merecíamos, pelo menos, três gols. Jogamos muito bem sem sofrer chances para o Chelsea para marcar e foi apenas um grande desempenho de Asmir Begovic que significava que não poderia marcar mais golos."

O técnico do Manchester City continou falando sobre o 2º tempo da equipe de Manchester: "Na segunda metade, fomos limitada pelos cartões amarelos que recebemos, por isso, a nossa intensidade não era o mesmo, mas mesmo em nosso pior momento, o Chelsea não teve chances e, finalmente, marcaram os golos que merecíamos." Perguntado sobre quem tinha jogado melhor no segundo tempo, o chileno responde: "Sim, o segundo tempo foi mais igual - Chelsea jogou um pouco melhor - mas eu só me lembro de uma oportunidade que Joe (Hart) salvou. Mas no total, nós jogamos melhor e 3-0 é o mínimo que merecemos."

Pellegrini também elogiou o homem da partida, Sergio Aguero, acrescentando que ele sente que o atacante argentino está apreciando a sua forma: "Depois da Copa do Mundo na temporada passada, ele ficou chocado, mas nesta temporada, ele voltou da Copa América o mesmo jogador que nós compramos duas temporadas atrás."

Quando perguntado se o Manchester City havia enviado uma mensagem para o resto dos times da Premier League com um resultado tão impressionante, Pellegrini discordou, afirmando: "Não, nós jogamos apenas dois jogos. No futebol, nada é significativo até o fim. Chelsea tinha oito pontos na frente de nós na temporada passada e no dia de Ano Novo (1º de janeiro), nós estávamos com o mesmo número de pontos. É importante não perder pontos."

Sobre o estilo de jogo que o Manchester City, Pellegrini não teve medo de expor os detalhes: "Estamos tentando jogar do jeito que sempre fazemos. Estou orgulhoso de gerir esta equipa na nossa forma de jogar. No ano passado, fizemos um monte de erros, mas nós tivemos a equipe que fez mais gols. E já marcamos três golos em cada jogo nesta temporada. Temos mais concentração na defesa também - é por isso que nós tivemos dois clean sheets (partidas sem levar gols). É uma equipe equilibrada. Nós não vamos mudar nunca o estilo de defender"

O Manchester City volta a campo contra o Everton, fora de casa no próximo domingo (23). Já o Chelsea, volta a campo contra o West Brom, também fora de casa e também no próximo domingo.