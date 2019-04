Prévias La Liga 2015/2016: Levante UD

Falta só uma semana! O Campeonato Espanhol está voltando e nós da VAVEL Brasil, trazemos pra você uma cobertura total sobre a Liga das Estrelas. Para essa semana, preparamos especiais sobre todas as equipes que disputaram o torneio.

O favorito para a competição continua a ser o seu atual campeão. O Barcelona, após boas contratações, chega forte pra conseguir o bicampeonato. O arquirrival Real Madrid e o Atlético de Madrid, são outros fortes candidatos para erguer a taça. A briga contra o rebaixamento será intensa e o Levante busca continuar na principal divisão espanhola.

Resumo da temporada 2014/2015

Em 2013/14, o Levante surpreendeu e fez boa campanha, terminando a competição no décimo lugar e de cara, com o melhor goleiro do campeonato, o costarriquenho Keylor Navas. A expectativa era que a equipe pudesse lutar por vaga em alguma competição europeia. Após ótima Copa do Mundo, o goleiro acabou por sair antes do início da temporada, sendo contratado por 10 milhões de Euros pelo Real Madrid.

Para seu lugar, o contratado foi o ex-Real Madrid, Jesus Fernandez. Porém após série de erros infantis, o reserva Mariño foi o titular na posição. E a saída de seu craque não fez com que o Levante repetisse as boas atuações de 2013/14.

A equipe de Valência ficou apenas na 14ª posição com 37 pontos, apenas cinco pontos a mais do que o último rebaixado, o Almería que ficou na 19ª posição com 32 pontos. Foram apenas nove vitórias, dez empates e dezenove derrotas, com apenas 34 gols marcados, com uma média de menos de um gol por jogo.

A melhor exibição da equipe na La Liga 14/15 foi no clássico da cidade contra o Valência, quando os Granotes foram melhores e venceram por 2 a 1, em jogo válido pela 12ª rodada.

Expectativa para a temporada 2015/2016

Criar expectativas para a temporada do Levante é uma incógnita. A equipe acaba de recusar a oferta de Robert Sarver, um banqueiro americano, que fez a proposta de injetar 56 milhões de Euros e 70% das ações do clube, mantendo sua tradição e para a alegria de sua torcida.

No fim das contas, preferiram escrever o seu próprio destino, modesto, mas bem menos incerto. O objetivo é se manter na primeira divisão do Campeonato Espanhol gastando pouco e realizando um trabalho consistente. Nos últimos anos, o sucesso na missão foi tão grande que os granotas se classificaram para a Liga Europa em 2011/12. Mais um prêmio do que um ideal, consequência do que estava sendo bem feito internamente.

Em sua pré-temporada, o Levante fizeram três amistosos e os resultados foram satisfatórios. Foram duas vitórias e uma derrota. O revés foi contra o Bayer Leversuken por 4 a 0. Já as vitórias foram ante Zwolle e UD Alzira por 3 a 1 e 3 a 0, respectivamente.

Fará sua estreia no Campeonato Espanhol diante o Celta de Vigo, em casa, no dia 23/08 às 17h30, horário de Brasília. Espera-se que a equipe lute para se manter na primeira divisão e surpreendendo, consiga uma vaga para a Europa League.

Elenco do Levante UD

A grande contratação para a temporada foi o brasileiro Deyverson, vindo do Belenenses por 1,8 milhões de Euros. Acostumado a assinar com jogadores sem contrato, arcando assim só com salário, a diretoria resolveu abrir o cofre, assim fazendo do brasileiro a contratação mais cara da história do clube.

A equipe também manteve grande parte do elenco e nomes como do atacante Ghilas e o zagueiro Juanfran chamam a atenção. Porém a grande perda ficou logo para o artilheiro da equipe na temporada passada. O espanhol David Barral acabou se transferindo para o Al Dhafra (EAU). O jovem goleiro Mariño, que tem passagem pelas categorias de base da seleção espanhola, também acabou por sair da equipe, se transferindo para o Real Valladolid.

O capitão David Navarro continua na equipe e é o grande xerife da parte defensiva da equipe. O veterano atacante Casadesús, que fez uma boa temporada apesar da fraca colocação dos granotas também se manteve apesar das especulações.

Esquema tático e pontos fortes da equipe

Apesar das poucas opções e de nomes sem tanto requinte, o Levante joga um futebol vistoso. Ao contrário de times de seu porte, os granotas gostam de jogar pra frente. E é assim que a equipe quer surpreender nessa temporada.

Com um futebol pra frente o Levante já conseguiu bons resultados. Em 13/14, venceram o Atlético de Madrid por 2 a 0, em uma partida memorável para toda a equipe e seus torcedores. O meia espanhol Morales é quem rege toda a cadencia da equipe.

Com um esquema 4-4-2, o Levante não é muito adepto do futebol pesado. A equipe recebeu apenas três cartões vermelhos na temporada 14/15.

Sobre o treinador

O comandante do Levante é Lucas Alcaraz. O espanhol já passou por várias equipe de médio porte espanhol e está com o boné desde o início da temporada passada. Como não conseguiu realizar uma pré-temporada em 14/15, o treinador agora teve tempo para fazer os ajustes antes do começo da temporada.

Com algumas contratações pontuais, manutenção de grande parte do elenco e com um treinador conhecido, o Levante vem apenas para lutar contra o rebaixamento, mas pode surpreender.