Juventus: como as novas contratações podem funcionar?

Massimiliano Allegri chegou à Juventus, na temporada passada, sob o olhar de bastante desconfiança da torcida e dos meios de comunicação, devido à sua passagem inconstante no Milan. Porém, como um verdadeiro “tapa-boca”, Allegri montou um verdadeiro esquadrão que chegou próximo à conquista de uma tríplice coroa e encheu os olhos da torcida bianconera. Um time com variação tática, toque de bola refinado, muita técnica e que tinha em seu meio-campo, a grande arma do time.

Pois bem, para a temporada 2015/2016, Allegri tem um desafio tão grande ou até maior pela frente. Três dos principais jogadores da Juventus da temporada passada foram embora: Pirlo, Vidal e Tévez. Vidal foi embora rumo ao Bayern de Munique, com palavras não muito agradáveis aos torcedores da Juventus, já que, segundo o chileno, o Bayern seria o clube grande que ele conseguiria vencer a Uefa Champions League. Pirlo, rumando ao final de carreira, foi se aventurar na nova terra encantada do futebol mundial: a MLS americana. Já Tévez foi em busca de um sonho: voltar ao seu clube de coração, o Boca Juniors.

Para repor essas perdas, a diretoria trouxe, como principais contratações: Khedira, que já não vinha sendo uma peça importante no Real Madrid, Dybala, sensação da última temporada da Serie A, Mandzukic, que, depois de uma passagem marcante no Bayern de Munque, não repetiu o mesmo desempenho no Atlético de Madrid, e Simone Zaza, que, depois de boas passagens em times menores da Itália, tem na Juventus sua primeira grande oportunidade da carreira.

O desafio de Allegri passa ser maior pois, claramente, os reforços de reposição não são do mesmo nível dos jogadores que foram embora, obrigando o técnico bianconero a fazer uma verdadeira transformação.

Defesa: o que está bom, pode melhorar

A defesa da Juventus não sofreu alterações em relação à última temporada. Bonucci foi o nome mais forte para sair, tanto que a Juventus sofreu com o assédio em cima do jogador, principalmente por parte do Real Madrid, mas o jogador de maior destaque na defesa, na última temporada, acabou renovando e ficando no clube. Com isso, a linha de defesa com Lichststeiner, Bonucci, Chiellini e Evra continua sendo um dos pontos fortes da equipe.

É certo que na última temporada a defesa sofreu em alguns momentos devido a algumas falhas individuais. Mas, o final da temporada, teve um excelente saldo. A defesa foi um dos pontos mais importantes na campanha final na Uefa Champions League. Mesmo assim, a Juventus ainda está de olho no mercado em busca de novas opções para o setor.

A posição mais carente é a lateral esquerda, onde Evra não inspira mais a mesma confiança de outras temporadas. A Juventus está perto de contratar para a posição o brasileiro Guilherme Siqueira, do Atlético de Madrid, mas a negociação parece estagnada no momento.

Meio-campo: remontagem e a incerteza da manutenção do excelente nível da temporada passada

O meio-campo da Juventus era, indiscutivelmente, o ponto mais forte do time. O losango formado por Pirlo, Marchisio, Pogba e Vidal era técnico e voluntarioso; todos os quatro jogadores tinham propriedades defensivas e ofensivas, o que é requerido, no futebol moderno, a um meia. Porém, as saídas de Pirlo e Vidal deverá ceifar bastante dessas propriedades, já que são jogadores praticamente insubstituíveis no cenário mundial atual.

Pogba, assim como Bonucci, foi bastante procurado para sair da Juventus. O Manchester City foi um dos clubes que mais procuraram o francês, que acabou ficando no clube italiano. Caso acontecesse sua transferência, o meio-campo da Juventus viraria terra arrasada, fazendo com que a remontagem se tornasse ainda mais difícil. Khedira chegou, mas já se contundiu, podendo ficar até 2 meses fora.

Com as saída de Pirlo e Vidal e a contusão de Khedira, jogadores que, até então, eram reservas na temporada passada, podem assumir a titularidade no começo da temporada. São os casos de Sturaro e Pereyra. O italiano, inclusive, já foi titular na primeira conquista da Juventus na atual temporada: a Supercopa da Itália, onde a Juventus venceu a Lazio, por 2 a 0.

Allegri usou o 3-5-2 como esquema, que sempre foi uma alternativa ao losango da última temporada. Porém, Allegri poderá considerar o esquema com cinco meias, não mais como alternativa, e sim, como o esquema principal, justamente devido às saídas significativas das peças do meio-campo.



Ataque: Tévez foi embora, mas há um norte com as novas contratações

Tévez foi o nome mais importante da Juventus, na última temporada. Porém, a saída dele não será tão significativa quanto as perdas do meio-campo.

Primeiro, a saída de Vidal e Pirlo não são apenas perdas individuais, mas também de desestruturação tática. Segundo ponto, as contratações feitas para o ataque podem não suprir a saída de Tévez, mas foi o setor onde a Juventus melhor contratou. Apesar da última temporada de Mandzukic, no Atlético de Madrid, não ter sido um primor, em relação às temporadas do croata no Bayern de Munique, o atacante pode fazer bem o papel de finalizador que sabe flutuar por toda a área, trabalhando com Morata, papel que Tévez cumpria de forma excepcional.

Além disso, Dybala será uma excelente alternativa, até pra uma tentativa com três atacantes. Llorente poderá ainda ser negociado. Seu nome foi ventilado para voltar à Espanha, inclusive para o Barcelona. Um jogador que poderá ter mais chances nessa temporada é o jovem francês Coman, que, inclusive, já foi titular na final da Supercopa da Itália.