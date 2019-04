Lazio: com a base mantida e poucas contratações, dá para brigar novamente por Champions?

Dos grandes clubes italianos, a Lazio é o que time que tem feito o mercado mais discreto até aqui. A torcida já se acostumou com a política de contratações baratas feitas pelo presidente Claudio Lotito, mas esperava que com a vaga na Uefa Champions League, mesmo que em fases preliminares, o dirigente abrisse os bolsos para reforçar a equipe. Não foi o que aconteceu.

A base da equipe que ficou em terceiro na Serie A foi mantida e os poucos reforços que chegaram foram jovens promessas contratadas como alternativa para os próximos anos. Com mais uma temporada atuando juntos, o meio-campo formado por Biglia, Parolo, Felipe Anderson e Candreva tem tudo para continuar sendo o principal trunfo do clube para conseguir atingir os objetivos da temporada.

Em um primeiro momento, o técnico Stefano Pioli deve repetir o esquema tático que fez sucesso na Itália na última temporada. No primeiro jogo oficial da temporada, a Supercopa Italiana, o treinador escalou o time com um meio-campo formado por Cataldi, Onazi e Biglia dando suporte para o trio ofensivo com Felipe Anderson, Candreva e o centroavante Klose.

Mas o que muda para essa temporada é a possibilidade do treinador conseguir variar o esquema tático. A chegada de jogadores jovens e versáteis fez com que o banco de reservas dê muitas opções para Pioli modificar a equipe como achar melhor sem a tradicional queda de qualidade.

Felipe Anderson pode dar um passo a mais

Uma das grandes surpresas da temporada passada foi o crescimento absurdo do futebol do meia Felipe Anderson. A esperança laziale é que em sua terceira temporada completa pelo clube o jogador dê mais um passo rumo ao grande escalão da Itália.

Os 11 gols marcados por ele em 2014/15 só foram menos que os 16 feitos por Klose. O brasileiro dividiu com Candreva e Parolo a vice-artilharia da Lazio. Além de marcar, o meia também foi um dos principais assistentes principalmente na segunda metade da temporada.

Uma das vantagens do crescimento de Felipe é a maior liberdade dada a Candreva pelo lado oposto. Se antes, o italiano era o foco principal das jogadas laziali agora ele pode dividir o fardo com algum companheiro.

Jovens promessas em busca de espaço

Chegaram a Formello de graça, o zagueiro holandês Wesley Hoedt (AZ), o meia inglês Ravel Morrison (West Ham), o espanhol Patric (Barcelona). Lotito gastou 14 milhões de euros para reforçar o ataque e contratar o sérvio Sergej Milinkovic-Savic e holandês Ricardo Kishna (Ajax). O quinteto tem um futuro promissor, mas não tem nenhum nome de peso que mudaria o patamar da Lazio para a temporada.

Hoedt é um zagueiro de 21 anos e foi titular em sua última temporada pelo AZ Alkmaar, que terminou em terceiro lugar na Eredivisie e chega para brigar por uma vaga ao lado do compatriota Stefan De Vrij com o argentino Gentiletti.

Patric é um lateral-direita e meia-direita do Barcelona B de 22 anos. O jovem espanhol deve fazer um pouco a função que Pereirinha realizada de opção tanto para a defesa quanto para uma formação com um meio-campo mais aberto pelos lados.

Uma das grandes esperanças do time biancoceleste é o polêmico Morrison, que acumula um série de problemas extra-campo em sua curta carreira. Emprestado pelo West Ham nas duas últimas temporadas para QPR e Cardiff, o futebol do jovem habilidoso ainda não decolou.

Kishna pode atuar tanto como centroavante quanto aberto pela esquerda do ataque e pode ser uma grande opção para fazer aquilo que se esperava de Keita nas últimas temporadas, mas que o espanhol não cumpriu. Na temporada passada marcou seis vezes em 38 jogos com a camisa do Ajax.

Contratado por 10 milhões de euros, Milinkovic-Savic é a grande promessa do futebol sérvio dos últimos anos. Sendo considerado o principal jogador da equipe que foi campeã do Mundial sub-20 este ano sendo eleito o terceiro melhor da competição. Com apenas 20 anos, ele chega para ser mais uma opção para o meio-campo da Lazio.

O mercado serviu realmente para a Lazio aliviar um pouco a folha salarial com a saída de alguns jogadores que estavam fora dos planos de Pioli como era o caso dos zagueiros Ciani e Novaretti, do lateral Cavanda, dos meias Ederson e Pereirinha. Uma ausência que será sentida será a não renovação do contrato do capitão Cristian Ledesma.

O matador ainda tem bala?

Uma pergunta repetida desde de 2011 pelos lados da Lazio é se o centroavante Miroslav Klose ainda tem condições físicas de disputar uma temporada tão concorrida quanto a da Serie A e, nos últimos anos, o veterano sempre tem correspondido.

Em 2014/15, Klose teve a concorrência do sérvio Filip Djordjevic pela titularidade, e mesmo assim terminou a temporada com 16 gols em 40 partidas sendo o artilheiro da Lazio pela terceira vez em quatro anos.

Aos 37 anos, o alemão segue sendo a principal referência ofensiva laziale, e terá que brigar novamente com Djodjevic pela titularidade, mas se não chegar nenhum reforço para a posição terá que jogar mais minutos que o esperado, por conta do acúmulo de competições que a equipe vai disputar na temporada.