Prévias La Liga 2015/16: Espanyol

No inicio da temporada, os planos do Espanyol eram de poder voltar fazer uma boa temporada. Uma campanha segura, e na qual seu primeiro objetivo, era garantir a permanência na primeira divisão da Liga BBVA. O clube de Barcelona estava longe de ser um dos favoritos ao rebaixamento, porém, a campanha da equipe na temporada 2013/2014, serviu para ligar o alerta no clube.

O Espanyol tinha acabado a temporada na 14ª colocação, porém, a apenas 2 pontos do Almería, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Na temporada atual, o clube teve uma campanha agradável, com muito mais pontos positivos do que negativos. Terminou a temporada ocupando a 10ª colocação. Bem longe da briga pelo rebaixamento, e a 6 pontos de uma vaga na Uefa Europa League.

Além do grande feito de ter chegado as semifinais da Copa do Rei eliminando dois grandes adversários. Se comparado com as últimas temporadas, uma grande evolução que dá grandes esperanças à torcida. Uma temporada onde, apesar da decepção de não poder jogar a final da Copa do Rei, o clube pôde viver momentos dos quais, para muitos, não seria possível na temporada.

Novo comandante e reforços tiveram grande destaque na campanha

Para a temporada, a equipe soube se reforçar, com peças importantes e que seriam essenciais para a boa campanha do clube. Com a saída de Simao Sabrosa, um dos jogadores mais conhecidos do clube, que porém, por problemas com lesões, não pôde ajudar a equipe na última temporada, junto com a de Capdevila, o Espanyol precisou ir ao mercado para montar uma equipe sólida. E escolheu bem suas peças. Dentre as contratações do clube, muitos foram essenciais para a boa campanha. Felipe Caicedo, Paco Montañes, Salva Sevilla e Lucas Vazquez, chegaram ao clube no inicio da temporada e tiveram grande importância no clube.

Peças importantes mudando na equipe, assim como peça importante mudando no comando. Após algumas temporadas brigando sempre pela parte debaixo da tabela, o clube decidiu mudar o comando técnico. Javier Aguirre foi embora e deu espaço para Sérgio González, treinador do Espanyol B. O ex-jogador, que inclusive chegou a atuar pelo clube entre os anos de 1995 até 2001.

Com a saída de Aguirre, o clube apostou todas as suas fichas no novo treinador que nunca havia treinado uma equipe profissional. Em entrevista, o presidente do clube havia afirmado que estava muito feliz com a oportunidade que Sérgio teria, e que mesmo não tendo experiência, não se importava, pois todos os grandes treinadores devem começar em algum lugar.

Com novo comandante e novas peças importantes para o clube, se tinha muita expectativa em cima do Espanyol da temporada 2014/2015. Iria poder fazer uma campanha que desse orgulho a seus torcedores, ou se novamente a equipe ficaria devendo e brigaria pela parte de baixo. Como em todo o inicio de temporada, nada era certo, porém, foi uma surpresa agradável, apesar do começo ter assustado a muitos.

Nas primeiras 4 rodadas, a equipe deu motivos de sobra para preocupar seus torcedores. Foram duas derrotas e dois empates. A equipe só foi vencer sua primeira partida na quinta rodada, contra o Getafe. Após a vitória, um empate e uma nova vitória contra a Real Sociedad. Parecia que as coisas iriam melhorar, porém, nova sequência ruim de resultados em seguida botava grande a desconfiança quanto a campanha da equipe.

Campanha histórica na Copa do Rei foi o grande destaque da temporada

Porém, o grande momento do clube na temporada, não há como negar, foi a participação na Copa do Rei. Na primeira fase a equipe enfrentou o Alavés e não teve dificuldades para passar, vencendo os dois jogos. Já na próxima fase, o clube de Barcelona teve de enfrentar o Valencia, um dos favoritos da chave a chegar a grande final.

No primeiro jogo, a equipe, mesmo com um time misto, demonstrou muita qualidade, porém acabou derrotada por 2-1. Já no jogo da volta, começaram a brilhar as estrelas da equipe e grandes destaques do clube na temporada. Com grande atuação de Lucas Vazquez e Caicedo, o clube venceu o Valencia por 2-0 e passou para a próxima fase da competição.

Já nas quartas de final, outra grande pedreira. A equipe enfrentaria o Sevilla, atual campeão da Europa League, que assim como o Valencia, era dos favoritos a finalista nesse lado da chave. Porém, novamente o clube mostrou sua força. Jogando no Estadi Cornellà-El Prat, a equipe novamente mostrou sua força diante da torcida, e com novamente grande atuação dos destaques da equipe, Lucas Vazquez, Caicedo e o já conhecido Sérgio Garcia, o Espanyol derrotou o Sevilla por 3-1 numa partida que dominou por completo, e viu a chance de chegar na semifinal muito próxima.

No jogo da volta, nova grande atuação da equipe, e mesmo com a derrota por 1-0, o clube conseguiu a classificação para a semifinal, para enfrentar o Athletic Bilbao. O adversário dessa vez ainda era muito perigoso, porém, se comparado a Valencia e Sevilla, poderia ser considerado um adversário inferior tecnicamente. O grande sonho do Espanyol era poder disputar a final contra o grande rival da cidade, o Barcelona.

Na partida de ida contra o Bilbao, a equipe conseguiu um grande resultado empatando fora de casa por 1-1 e via a chance de poder disputar uma final histórica cada vez mais perto. Mas na partida da volta, com um gol sofrido logo nos primeiros 15 minutos, a equipe se desestabilizou e acabou sendo controlada por um sólido Athletic Bilbao que liquidou a partida ainda no primeiro tempo com o 2-0, dando número finais a partida no Estadi Cornellà-El Prat. A maior derrota da equipe na temporada.

Porém, a Copa do Rei nunca foi o objetivo da equipe, por diversas vezes, alguns jogadores concederam entrevistas afirmando que o objetivo do clube na temporada era a permanência. Porém, obviamente, com o crescimento e boa participação dos jogadores na competição, era natural que o clube apostasse suas fichas no torneio. E fez bonito. Numa temporada onde a equipe era uma incógnita, os grandes destaques da equipe vieram do ataque.

Sérgio Garcia já não é novidade, o capitão da equipe novamente teve grande participação na temporada e acabou a mesma como artilheiro do time com 14 gols, além de jogador que deu mais assistências, com 9. Ao lado do experiente atacante, o jovem Lucas Vazquez, com grandes jogadas individuais, com certeza foi a grande surpresa do clube.

Mas infelizmente, o jogador que estava emprestado pelo Real Madrid teve tão grande atuação durante a temporada que acabou voltando ao clube e não poderá atuar pelo clube de Barcelona na próxima temporada. Além do mais, Felipe Caicedo, artilheiro da equipe na Copa do Rei com 3 gols, teve grande participação na boa campanha do time em 2014/2015.

Claro que tudo isso também se deve ao grande trabalho de Sérgio Garcia, treinador novo da equipe que implantou um esquema muito interessante, que para alguns, lembra um pouco o trabalho de Diego Simeone no Atlético de Madrid. Sérgio conseguiu unir todos os ingredientes para se montar um time competitivo com as peças que tinha. Uma equipe muito compactada, que sabe se defender de grande forma e tem um ataque muito perigoso, e de muita velocidade.

A compactação e obediência tática da equipe, com certeza foi o grande ponto positivo na primeira temporada do treinador no clube. Se prosseguir dessa forma, os torcedores sabem que novas alegrias os aguardam nos próximos anos.