Prévias La Liga 2015/2016: Sevilla FC

Falta só uma semana! O Campeonato Espanhol está voltando e nós da VAVEL Brasil, trazemos pra você uma cobertura total sobre a Liga das Estrelas. Para essa semana, preparamos especiais sobre todas as equipes que disputaram o torneio.

O favorito para a competição continua a ser o seu atual campeão. O Barcelona, após boas contratações, chega forte pra conseguir o bicampeonato. O arquirrival Real Madrid e o Atlético de Madrid são outros fortes candidatos para erguer a taça. Porém, o Sevilla chega forte pra uma vaga na próxima Uefa Champions League, e porque não também ao título.

Resumo da temporada 2014/2015

Após um quinto lugar na temporada de 13/14 e o título da Uefa Europa League, a expectativa para a temporada era grande. Alguns nomes importantes para a classificação final da Liga das Estrelas e no título da competição européia, como Ivan Rakitic e Alvaro Moreno. Alguns nomes chegaram, como o do argentino Éver Banega, Denis Suárez e Benoît Trémoulinas - que chegou no inicio de 2014, mas não recebeu muitas chances e após a saída de Moreno se tornou o titular na ala esquerda.

E a equipe melhorou o desempenho. Apesar de repetir a mesma colocação de 2013/14, a equipe terminou com 76 pontos, apenas um ponto atrás do quarto colocado, o Valência, que somou 77. E ainda de quebra, chegou ao bicampeonato da Uefa Europa League, vencendo na final o Dnipro, por 3 a 2, eliminando outros fortes rivais, como o Zenit, o Villarreal e a Fiorentina.

Expectativa para a temporada 2015/2016

O Sevilla é um time de muita tradição na Espanha. Apesar de apenas um título da Liga BBVA em seu curriculo, a equipe cresceu no século XXI. Soma quatro títulos da Europa League, uma Supercopa Européia, duas Copas do Rey e uma Supercopa da Espanha. Tudo isso apenas a partir do início do século.

Sua pré-temporada foi um tanto quanto irregular. Somou três vitória, três derrotas e dois empates. Porém , o primeiro jogo válido pela Supercopa da Europa, foi memorável apesar da derrota. A equipe perdia por 4 a 1 até os 12 minutos do segundo tempo, quando mostrou um poder de reação e chegou ao empate em 4 a 4, levando o jogo para a prorrogação, contra o todo poderoso Barcelona, atual vencedor da tríplice coroa.

Acabou por tomar o quinto gol ao final do tempo extra quando já demostrava cansaço. Uma atuação memorável para os torcedores rojiblancos, apesar de não sairem com o título mas que deu esperança para uma boa temporada a seguir.

Fará sua entréia dia 21 de Agosto contra o Málaga, fora de casa às 15h30, horário de Brasília. A equipe também já está garantina na fase de grupos da Uefa Champions League, como o atual campeão da Europa League.

Veja no vídeo abaixo a recuperação do Sevilla e os gols essa grande partida:

Elenco

Carlos Bacca, o artilheiro da equipe na temporada passada acabou se transferindo para o Milan. Para seu lugar, o contestado Ciro Immobile chegou e é uma incógnita. A maior contratação dos rojiblancos para a temporada foi o ucraniano Yevhen Konoplyanka, destaque do Dnipro que chegou a final da Europa League contra o mesmo Sevilla, sem valores, pois estava em final de contrato.

Aleix Vidal também deixou a equipe ao final da temporada, contratado pelo Barcelona. Adil Rami veio do Milan e ajuda a reforçar o setor defensivo da equipe. O brasileiro Mariano também foi outra boa contratação, vindo do Bordeaux. Chega para reforçar a lateral-direita e disputará vaga com Coke.

Denis Suárez fará provavelmente sua ultima temporada com a camisa vermelha e branca, pois deverá voltar ao final da época ao Barcelona, dono de seus diretos como jogador. Grzegorz Krychowiak, Vitolo e Kevin Gameiro continuam no clube após fazerem uma boa temporada e podem ajudar o clube a subir seu patamar. O interminável José Reyes também continua e será a experiência necessária para a equipe em momentos de aperto.

Esquema tático e pontos fortes da equipe

Na temporada passada, o Sevilla era muito forte na parte ofensiva. Foram 71 gols marcados no Campeonato Espanhol, apenas Real Madrid e Barcelona marcaram mais vezes que o quinto colocado. O responsável por 20 gols em 14/15, Carlos Bacca deixou o clube e agora Ciro Immobile é o mais cotado para a posição e disputará vaga com Gameiro, que foi um amuleto para a equipe temporada passada. Quando vinha do banco, sempre marcava.

O 4-2-3-1 é o esquema utilizado, com os dois pontas - provavelmente Konoplyanka e Vitolo - voltando pra ajudar na marcação. Coke ou Mariano e Trémoulinas, os laterais, tem bastante liberdade para atacar e acumulam várias assistências e até gols. A zaga deverá ser composta pelo experiente Daniel Carriço, no clube desde 2013 e Rami, recém chegado e homem de confiança do treinador Unai Emery, com quem trabalhou no Valência por duas temporadas. O goleiro continua a ser o português Beto, títular nas últimas temporadas e que inspira tranquilidade.

Krychowiak é o guardião da zaga. Tido como camisa cinco, além de marcar bem, gosta de sair pro jogo e tem um ótimo primeiro passe. Krohn-Dehli, vindo do Celta de Vigo para essa temporada, deverá disputar posição com Iborra para a vaga de box-to-box no meio campo.

O maesto da equipe é o argentino Éver Banega. Tido como renegado no inicio da temporada passado, o meia reencontrou seu futebol no time da Andaluzia. É o chamado camisa 10. Em suma, o Sevilla é um time que gosta de trabalhar com a bola e tem um ataque muito bem organizado por Banega, A duvida agora é saber se Immobile, Gameiro ou algum outro jogador assumirá a responsabilidade pelos gols da equipe, posto deixado por Bacca.

Sobre o treinador

Unai Emery está no comando dos rojiblancos desde janeiro de 2013 e já levou a equipe a dois títulos. É o responsavel pelas duas ótimas temporadas e tem bons nomes em suas mãos. Se conseguirá levar o Sevilla para um título de mais expressão ainda é uma dúvida, mas com certeza formou um time bem postado taticamente e competitivo.

Acostumado a atrapalhar a vida de Real Madrid e Barcelona, o Sevilla chega forte para o próximo Campeonato Espanhol. É cotado como um candidato para as vaga nas competições européias, mas se engrenar, porque não sonhar com até o título.