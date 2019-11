Prévias La Liga 2015/2016: Athetic Bilbao

Falta só uma semana! O Campeonato Espanhol está voltando e nós da VAVEL Brasil, trazemos pra você uma cobertura total sobre a Liga das Estrelas. Para essa semana, preparamos especiais sobre todas as equipes que disputaram o torneio.

O favorito para a competição continua a ser o seu atual campeão. O Barcelona, após boas contratações, chega forte pra conseguir o bicampeonato. O arquirrival Real Madrid e o Atlético de Madrid são outros fortes candidatos para erguer a taça. O azarão da vez é o Athetic Bilbao. A equipe do país Basco chega a competição após mostrar que vai brigar na parte de cima da tabela.

Resumo da temporada 2014/2015

Após um ótimo quarto lugar em 13/14, a manutenção e também perda de peças importantes - Ander Herrera se transferiu para o Maschester United - e a vaga na fase de grupos da Uefa Champions League, após eliminar o tradicional Napoli, se esperava que o Bilbao chegasse a brigar com os grandes na parte de cima da tabela.

Até que brigou em cima, mas decepcionou. Terminou em sétimo lugar na tabela e só ganhou o direito para disputar uma vaga nos play-offs da Uefa Europa League graças ao título do Sevilla - quinto colocado na Liga BBVA - no mesmo torneio, assegurando a vaga na Champions e passando sua vaga na Europa League para o sétimo colocado, o Athetic.

Ainda chegou na final da Copa do Rey, diante o Barcelona. Mas não foi pareo para Messi, Neymar e Suárez. A equipe saiu derrotada por 3 a 1. Terminou com 55 pontos com 15 vitórias, dez empates e 13 derrotas. Além de terminar a competição com apenas um gol positivo de saldo. Em comparação ao Villarreal, sexto na tabela , ficou a dez gols atrás do rival.

Expectativa para a temporada 2015/2016

Apesar de decepcionar na temporada passada, o Atlhetic demonstra confiança e é um time que pode ser considerado "azarão". Os Leones são um dos times mais tradicionais da Espanha. Ao lado do Real Madrid (1931/1932), possui um titulo invicto do Campeonato Espanhol, na temporada 1929/1930.

Também é o detentor da maior goleada da história do torneio, um 12 a 1 em cima do Barcelona na mesma temporada de 1929/1930. Mas não é só de passado que vive o Bilbao. A equipe foi finalista da Europa League em 11/12, sendo derrotado pelo Atlético de Madrid e finalista da Copa do Rey 08/09, 11/12 e 14/15, perdendos todas as finais para o Barcelona.

Mas, o que mais animou imprensa e torcida, foi o primeiro jogo da equipe de volta ao San Mamés. Na final da Supercopa da Espanha, aplicou um sonoro 4 a 0 em cima do Barcelona, com uma atuação de gala, sem chance nenhuma para os culés - atual detentor da tríplece coroa - e ficou no empate em 1 a 1 fora de casa, levantando a taça de campeão e também mostrando que não foi só um golpe de sorte.

Estréia nessa La Liga contra o mesmo Barcelona, em casa, dia 23 de Agosto às 13h, horário de Brasília. Será que vai virar passeio de novo?

Elenco

O Athetic Bilbao tem a tradição de só contratar jogadores nascidos no País Basco. Então, todos os jogadores do elenco são espanhois, com uma excessão. A jovem promessa Aymeric Laporte é nascido na França, pois uma parte do país está inclusa na região basca.

O atacante veterano Aritz Aduriz - autor de quatro dos cinco gols contra o Barcelona na Supercopa - é a referência no ataque e ídolo da torcida. O volante Iturraspe, simbolo de raça e vontade da equipe continua. A grande esperança dos bascos é Iker Muniain. Com muito potêncial, o meia sempre é vinculado em grande clubes nas janelas de transferências.

A braçadeira de capitão segue com a muralha vermelha e branca Gorka Iraizoz. No clube desde 2006, o goleiro é a referência da equipe, tanto fora quando dentro de campo.

Esquema tático e pontos fortes da equipe

Talvez o maior ponto forte da equipe não esteja em campo. O estádio San Mamés é o maior trunfo basco. Com uma torcida apaixonada, um design proprio pra tornar o visitante incomodado com a atmosfera, fazem do local um pesadelo pra qualquer time.

Em 2011, o argentino Marcelo El loco Bielsa chegou para revolucionar o futebol jogado pela equipe. Sempre implantando o futebol ofensivo, com bom toque de bola em suas equipes, o argentino levou os leões a uma final de competição continental.

Mesmo com sua saida em 2013, o Bilbao não perdeu o jeito Bielsa de jogar. É bem postado em todas as partes do campo, com peças de alto nivel. A equipe joga no 4-3-3, com dois pontas abertos pelas laterais - Muniain e Susaeta - e com atacante como nove, Aduriz. Dois box-to-box - De Marcos e Beñat pelo meio, sempre surgindo como elementos surpresas no ataque e dando o segundo bote no meio-campo.

Iturraspe é o homem do primeiro passe e o guardião da zaga. Atrás, Laporte e San José fazem a forte dupla de zaga. A equipe é bem postada na defesa, porém seu ataque inspira mais confiança.

Sobre o treinador

Ernesto Valverde está sobre o comando do Bilbao desde a saida de Bielsa ao final de 2012/2013. É nascido no País Basco e foi jogador do Athetic quando atleta e também começou sua carreira de treinador na equipe B dos leões, tendo assim a confiança total da diretoria, além de seguir os passos de Bielsa, com seu estilo ofensivo. Conhece muito bem o grupo e o clube e é experiente. Inspira confiança e mereçe tranquilidade para trabalhar. E levou a equipe a seu primeiro título no século - a Supercopa da Espanha.

Alguns podem achar exagero, mas o Bilbao é candidado ao titulo espanhol e ao menos, belisca uma vaga na próxima Champions League.