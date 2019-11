Prévias La Liga 2015/16: Valencia

Muito se esperava do Valencia no inicio da temporada. A equipe que tivera grande campanha na Europa League passada mesmo com grandes dificuldades financeiras, nessa temporada, começaria uma nova era. Após a compra de Peter Lim, magnata singapurense, o clube não teria mais problemas financeiros, poderia reforçar a grande equipe que já possuia com grandes estrelas e, o principal objetivo, conquistar uma vaga de volta para a na Uefa Champions League. Nesse ponto, a temporada do Valencia seguiu a risca o que lhe era previsto.

A equipe conseguiu sim manter a base da equipe e montar um time competitivo que conseguiu a vaga para a UCL, porém, os grandes destaques da equipe não vieram dos milhões de Peter Lim, nem do ataque da equipe, que era tido por muitos como um dos mais perigosos do campeonato, mas sim do setor defensivo, principalmente, e de jogadores que já se encontravam no clube. Além é claro, do novo comandante, Nuno Espirito Santo, que fez teve grande importância na temporada do clube.

Desconfiança com novo dono e treinador preocuparam torcedores no início

Assim que Peter Lim assumiu o clube, o então presidente do clube, Amadeo Salvo, afirmou que já havia um acordo em manter o então treinador da equipe Pizzi, no comando técnico. Porém, a proximidade de Peter com Jorge Mendes fez com que o dono mudasse de ideia, e o empresário teve grande influência nas contratações que o clube fez durante a janela, inclusive a do treinador Nuno Espirito Santo, um desconhecido para muitos que viria treinar a equipe numa época preocupante.

Porém, a desconfiança no novo treinador não durou muito. Nuno começou o campeonato em grande forma com o Valencia, e ao final do mesmo, conseguiu a melhor defesa da equipe no campeonato espanhol dos últimos anos, além de ter uma campanha rigorosamente parecida com a que venceu o campeonato espanhol em 2003/2004.

Nuno mostrou competência no comando da equipe, apesar das fortes criticas que chegaram para o treinador após a eliminação na Copa do Rei para o Espanyol ainda na fase de oitavas de final, Nuno afirmou que o objetivo da equipe era lutar somente pela vaga na Uefa Champions League, e conseguiu seu objetivo. Nuno demonstrou uma grande variedade tática para com o time.

Começou a temporada num 4-1-4-1 e viveu grande fase com o esquema, durante a mesma, montou um 3-5-2, que era visto, por muitos, como um esquema não muito agradável para a equipe, já que o principal objetivo do esquema era fazer Negredo e Paco atuarem juntos no ataque, mas ambos nunca conseguiram render o que se esperava deles juntos.

Porém a vitória por 2-1 contra o Real Madrid no Mestalla quebrando a maior sequência de vitórias da história do clube merengue, fez com que mudassem de ideia. Já no final da temporada, o treinador adotou o 4-3-3 como esquema para o fim da temporada. Em todos teve sucesso, mesmo com algumas criticas Nuno conseguiu sair por cima com a torcida, e ainda foi eleito por 3x o melhor treinador do mês da Liga.

Grandes contratações para o ataque, mas defesa e pratas da casa foram os destaques

A grande temporada era esperada com as boas contratações da equipe. Manteve o bom elenco que já tinha, e trouxe algumas peças importantes, como Rodrigo Moreno, André Gomes, Enzo Pérez, e principalmente, Álvaro Negredo. Ao menos no papel, Negredo era o grande nome da equipe na temporada, mas acabou se tornando, para muitos, a grande decepção da equipe. O jogador chegou junto ao Manchester City por empréstimo com obrigação de compra, por quantia milionária, caso o clube conseguisse a classificação para a Uefa Champions League.

O jogador vinha de uma lesão grave e ficaria parado por um bom tempo ainda, por isso, muitos acharam arriscado a contratação do atacante. Mas sabiam do potencial de Negredo, e que quando ele voltasse e entrasse em forma, Nuno teria dor de cabeça para escalar o 'tridente' tão esperado pelos torcedores, composto de Paco Alcácer, Rodrigo Moreno e Negredo. Mas nenhum dos três rendeu o suficiente para que Nuno mantivesse a ideia de jogar com o três, e ao final do campeonato, apenas um dos três era titular da equipe.

Para a surpresa de muitos, os grandes destaques do Valencia na temporada vieram de seus pratas da casa, e talvez mais surpreendente ainda, a maioria do setor defensivo, o grande problema que a equipe vinha tendo nos últimos anos. O Valencia sempre montava uma equipe com um grande ataque, porém, seu setor defensivo sempre causava desconfiança em seus torcedores. Mas nessa temporada foi diferente.

Com a chegada de Otamendi e Mustafi, o Valencia viveu uma temporada com uma defesa muito sólida. Os dois foram contratados pelo clube ainda antes que fosse concretizada a chegada de Peter Lim. Entre os dois, Otamendi teve maior destaque. O argentino foi tido para muitos como melhor jogador da temporada do Valencia. Ao lado de Otamendi, quem brigou com o zagueiro pelo titulo de melhor jogador da equipe na temporada foi Diego Alves.

O goleiro teve outra temporada espetacular pelo clube, sendo decisivo em inúmeras partidas. Outro destaque da equipe no setor defensivo foi a jovem revelação, José Gayà, o lateral que ganhou a confiança de Nuno durante a pré-temporada foi um dos mais regulares do time durante toda a temporada. Por último, o líder da equipe, Dani Parejo, camisa 10, dono das bolas paradas e capitão do time foi o artilheiro da equipe na competição e ficou atrás apenas de James Rodriguez como meio campista com mais gols na Liga.

Uma curiosidade, que na última partida do time na temporada, na vitória por 3-2 sobre o Almeria, que garantiu a vaga para a Champions League, o Valencia possuia apenas um jogador contratado por Peter Lim. Enzo Pérez. O que mostra a força do elenco do clube. E com a vitória, o clube pôde projetar a próxima temporada de forma mais tranquila. Já conseguiu a renovação de alguns de seus principais jogadores, como Gayà, Parejo e Paco Alcácer.

A equipe não teve grandes contratações nessa janela para 2015/2016, mas espera-se que o clube possa repetir o mesmo nível de atuação que teve na última temporada, onde mostrou grande qualidade no toque de bola, uma defesa sólida como a muito não se via no clube, grande competência tática além de muita velocidade pelas laterais. Espera-se também que os atacantes possam mostrar todo seu potêncial nessa temporada, já que na última, nenhum dos três jogadores de frente renderam o que podem.