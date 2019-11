Villarreal acerta contratação por empréstimo do atacante espanhol Adrian

O Villarreal anunciou na tarde desta segunda-feira (31), em seu site oficial, a contratação do atacante espanhol Adrian Lopez, que pertence ao Porto, de Portugal. O atleta de 27 anos chegou por empréstimo válido por uma temporada com o submarino amarelo. O jogador irá treinar nesta tarde com sua nova equipe, já a sua apresentação oficial será confirmada nos próximos dias.

Adrian Lopez Alvarez começou sua carreira nas categorias de base do Covadonga, mas não ficou por muito tempo. Em 2005 chegou ao Oviedo, onde disputou 30 jogos, marcando apenas quatro gols. Adrian é um atacante versátil rápido, habilidoso e demonstra ter um grande faro de artilheiro. Como profissional no Campeonato Espanhol, quando ele jogou no Atlético de Madrid, marcou 26 gols, já no Deportivo La Coruña fez 19, no Málaga, três e também marcou três vezes no Deportivo Alaves.

Já pelo time de Portugal, o atacante chegou com status de grande reforço para a temporada, porém não se destacou. Ao todo realizou 18 jogos, marcando apenas um gol. Por outro lado, Adrian acumula na bagagem importantes títulos pelo o Atlético de Madrid. São eles: a Uefa Europa League (1x), Supercopa da Europa (1x), Copa do Rei (1x) e o Campeonato Espanhol (1x).

Rayo Vallecano anuncia meia Pablo Hernandez como novo reforço

Vendo a janela de transferência fechar, o Rayo Vallecano não bobeou e acertou também nesta segunda-feira a contratação, por empréstimo, do experiente meia espanhol Pablo Hernandez, do Al-Arabi do Catar, que ficará por uma temporada no time espanhol.

Hernandez foi revelado pelo Valencia em 2004, onde no time B atuou em 16 jogos, marcando quatro gols. No time principal ele fez sua estreia na última rodada da temporada 2005-06, jogando 20 minutos em uma derrota por 2 a 1 fora de casa contra o CA Osasuna. Ele também teve uma boa passagem no Swansea, mas deixou a equipe galesa.