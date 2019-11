Em partida tranquila, Marseille controla e vence Groningen pela Europa League

No primeiro dia de jogos da fase de grupos da Uefa Europa League, o Olympique de Marseille enfrentou o Groningen em partida válida pelo Grupo F e conquistou seus primeiros três pontos na competição após baterem os holandeses por 3 a 0, com gols de Georges Nkoudou, Lucas Ocampos e Romain Alessandrini. A vitória deixou o Marseille na primeira colocação do grupo, atrás do Braga, que bateu o Slovan Liberec por 1 a 0.

Antes do início da partida, a imprensa europeia reportou que os torcedores do Marseille causaram tumulo no centro da cidade de Groningen ao seguir caminho para o estádio Euroborg, sendo necessária até a intervenção da polícia local para estabelecer o controle na região.





Já dentro de campo, os visitantes terminaram a primeira etapa de forma tranquila, garantindo um 2 a 0 através da velocidade de Nkoudou e Ocampos e com o goleiro Steve Mandanda sendo pouco incomodado. O primeiro gol surgiu após o ponta Nkoudou receber um passe do lateral Benjamin Mendy e, após eliminar os adversários da jogada, chutou cruzado de esquerda para abrir o placar aos 25 minutos. Aos 39, Ocampos ampliou o marcador depois do OM contra-atacar de forma perfeita ao ver o argentino finalizar de pé direito apenas com o goleiro diante de si.

O lado esquerdo com Mendy foi destaque mais uma vez na partida e a jogada do terceiro gol surgiu após uma jogada iniciada pelo lateral e sendo finalizada por Romain Alessandrini após receber cruzamento vindo da esquerda. Com um desempenho coletivo satisfatório, o treinador Míchel viu a sua equipe realizar uma partida sem grandes sustos e garantir a primeira vitória na Europa League.

O Marseille volta a jogar no início de outubro, quando recebe o Slovan Liberec no dia 1 no Stade Vélodrome às 16h05. O Groningen também estará em campo no mesmo dia e horário, enfrentando o Braga em Portugal no Estádio Municipal.