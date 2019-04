Celta arranca empate do Eibar e mantém invencibilidade

JOGO VÁLIDO PELA 6ª RODADA DO CAMPEONATO ESPANHOL 2015/16, DISPUTADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE IPURÚA.

PEDRO JESÚS PÉREZ MONTERO AMARELOU CAPA (MIN. 22), SERGI ENRICH (MIN. 40), DANI GARCÍA (MIN. 55), ADRIÁN (MIN. 65), PANTIC (MIN. 70) E DOS SANTOS (MIN. 79) NO EIBAR E PABLO HERNÁNDEZ (MIN. 26), RADOJA (MIN. 42), ORELLANA (MIN. 53) E AUGUSTO (MIN. 70) NO CELTA.

Com gol de Iago Aspas, o Celta de Vigo buscou o empate do Eibar. O 1 a 1 ocorreu pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2015/16 e foi disputado neste sábado (26). O gol dos mandantes foi marcado por Borja Bastón, ainda no começo no jogo.

Logo aos 3 minutos, após cobrança de escanteio pela direita, Sergi Enrich desviou a bola no primeiro pau e no meio da área, Borja Bastón desviou para dentro do gol, sem chances para Sergio Álvarez.

Como era de se esperar, o Celta foi para cima, teve muita posse bola - terminou o jogo com quase 70% - e criou mais chances. O Eibar jogou fechado, no seu tradicional 4-4-2 tentando os contra-ataques e a bola parada.

Quando Eduardo Berizzo começou a colocar suas principais peças que estavam no banco, como Iago Aspas e Wass, o Celta melhorou bastante. Já depois dos 30 minutos do segundo tempo foi encontrar seu gol. O lateral direito Jonny conseguiu chegar bem ao ataque, próximo a linha de fundo e cruzou para a área, Iago Aspas aproveitou a falha do goleiro e empatou o placar.

Com o empate, o Celta permanece na 4ª posição, chegando a 14 pontos. A equipe volta a jogar na próxima sexta-feira (02) contra o Getafe, no Balaídos, em Vigo.

Já o Eibar vai a 9 pontos, ficando na 6ª colocação momentaneamente. Volta a campo no próximo sábado (03), visitando o Las Palmas, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.