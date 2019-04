Javier Zanetti visita Rio de Janeiro para lançamento do Inter Academy Base Brasil

Nesta quinta-feira (29), o vice-presidente e ídolo da Internazionale, Javier Zanetti, apresentou o projeto Inter Academy no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A iniciativa propõe a abertura de escolas de futebol de juniores que se dedicam ao desenvolvimento dos atletas também no âmbito sócio-educativo. Marco Monti, diretor técnico do projeto, inicia a visita à América do Sul pelo Brasil e disse que o foco é o treinamento de técnicos locais com a filosofia do clube nerazzurro.

"O projeto traz a oportunidade de integrar a filosofia usada na base de treinamento de Milão ao conhecimento dos brasileiros. Primeiro fazemos a capacitação dos técnicos para que ajudem então as crianças", afirmou Monti.

Para representar a iniciativa, ninguém melhor que Javier Zanetti, ex-jogador, recordista de partidas e embaixador da Beneamata. O argentino contou que o objetivo da iniciativa é exportar o modelo de treinamento para fazer com que as crianças cresçam dentro do país.

"Trazer a Inter Academy ao Brasil é muito importante, pois o país tem grande tradição. Iremos ajudar a treinar esses atletas no local, formando pessoas e depois grandes campeões. Para esses jovens o futuro será promissor", esclareceu Zanetti.

A partir deste mês, uma rede de 27 escolas de futebol de 11 estados brasileiros irão formar a base para uma iniciativa que pretende construir um centro de formação e especialização técnica em Barueri-SP. Cerca de oito mil crianças de baixa renda, com idade entre seis e 17 anos, terão a oportunidade de passar por uma “peneira”, onde as melhores vão para a sede da Inter Academy. Os atletas jogarão pela FC Inter Barueri, que tem a intenção de participar de competições da Federação Paulista de Futebol.

O clube de Milão chega ao Brasil após parcerias com Unesco, Non Violence e Worldwide Soccer Academies (WWSA). No projeto, os alunos têm aulas de inglês e cursos onde são abordados temas como auto estima, comunicação, gestão de conflitos, emoções e até combate à violência. A Inter Academy já tem sede em países como Estados Unidos, China, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita.

Para Eduardo Jenner, diretor nacional da Inter Academy Base Brasil, falta formação para os treinadores do país. "Está faltando estudo para os profissionais se garantirem no emprego. Os técnicos se aprimoram pouco. Alguns vão para o exterior e ficam 15 dias em um clube, achando que vão aprender tudo o que tem que aprender", ponderou Eduardo.

No próximo sábado (31), haverá um treinamento específico para técnicos brasileiros, já como primeira ação dentro do novo projeto no Rio de Janeiro. Os representantes italianos também passam por Barueri, no dia 1º de novembro, e em Curitiba, no dia 2 de novembro.

Monti ainda irá visitar as cidades argentinas de Córdoba e Buenos Aires, onde - graças à mediação de Javier Zanetti - se reúne com potenciais parceiros, clubes e investidores interessados.