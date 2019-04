Allegri diz que Ronaldinho e Ibra foram os jogadores mais talentosos com quem trabalhou

O treinador Massimiliano Allegri, atualmente na Juventus, concedeu entrevista, nesta segunda-feira (7), ao jornal espanhol El País e enalteceu dois jogadores com quem trabalhou no Milan, Ronaldinho Gaúcho e Zlatan Ibrahimovic. Quando questionado sobre os atletas mais talentosos com quem comandou, Allegri foi enfático na resposta.

“Ronaldinho e Ibrahimovic. Quero parabenizar o Ibra, porque agora o vejo muito a serviço do grupo e era algo que eu sempre pedia a ele”, disse o treinador, que esteve à frente do Milan entre 2010 e 2014 e, junto com o atacante sueco, conquistou o scudetto da temporada 2010/11.

Em seguida, Allegri comentou sobre Ronaldinho, que, em sua última temporada no clube italiano, pouco foi aproveitado pelo técnico. Allegri citou o brasileiro quando perguntado sobre o jogador mais ocioso: “Ronaldinho, porque já não tinha vontade de jogar futebol. Sua qualidade técnica era fora do normal”.

Allegri e Ronaldinho trabalharam juntos no Milan em 2010 (Foto: Olivier Morin/AFP)

Em baixa no Milan, Ronaldinho retornou ao Brasil em janeiro de 2011 após dez anos na Europa. Alternou bons e maus momentos no Flamengo durante um ano e, em junho de 2012, foi anunciado pelo Atlético-MG, onde viveu seu ápice no futebol depois da época de glória no Barcelona. Porém, depois que deixou o Galo, R10 não conseguiu desempenhar um bom futebol dentro de campo. Teve passagens apagadas, assim, por Querétaro e Fluminense.

Ainda na entrevista, Allegri também comentou sobre o início de temporada irregular do meia Paul Pogba. O francês, de 22 anos, virou o principal protagonista da Juventus após as saídas de Andrea Pirlo, Carlos Tévez e Arturo Vidal. Além disso, passou a usar a camisa 10. O treinador, porém, acredita que Pogba irá dar a volta por cima.

“Agora vem de três partidas boas e um primeiro tempo ruim. Ele está crescendo e entendendo que deve acompanhar a qualidade do futebol europeu para aprimorar sua técnica”, finalizou.