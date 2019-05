Agente de Yaya Touré vê Guardiola superestimado: "Meu vô ganharia títulos com Barça e Bayern"

O agente de Yaya Touré disse que Pep Guardiola é superestimado como treinador e admitiu a possibilidade que Pep, caso assuma o controle do Manchester City, se desfaça do jogador de 32 anos. O técnico do Bayern de Munique, favorito para assumir no lugar de Manuel Pellegrini no fim da temporada, vendeu Touré quando trabalhavam juntos no Barcelona.

Dimitri Seluk, empresário do jogador, disse ao jornal britânico Sunday Mirror: "Pep é um grande técnico, mas ele venceu títulos no Barcelona e no Bayern de Munique. A verdade é que meu vô ganharia títulos com esses porque são grandes clubes com grandes jogadores. Gostaria de ver Pep assumir um clube que termina em oitavo ou nono colocado e fazê-lo ser campeão."

Guardiola vendeu Touré para o City em 2010 porque o marfinense não se encaixava nos seus planos para o Barcelona. "Não sei quais são os planos de Guardiola - depois do que aconteceu com o Barcelona - e por isso me preocupo, porque claro, se ele vier, Yaya vai sair. Eu espero que não e Touré também", finalizou Seluk.