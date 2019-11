Resultado Frosinone x Juventus pelo Campeonato Italiano 2016 (2-0)

Mais uma vez agradecemos aos leitores que nos acompanharam em mais uma transmissão e nos vemos na próxima !

FIM DE JOGO ! A Juventus vence o Frosinone por 2 a 0, com gols de Cuadrado e Dybala e segue a perseguição ao líder Napoli.

94' CARTÃO AMARELO ! Para Soddimo.

92' SUBSTITUÍÇÃO: Favilli entra no lugar de Morata.

Contra ataque da Vecchia Signora conduzido por Morata, o espanhol leva até a entrada da área e rola para Dybala, que bate com estilo no angulo de Leali.

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL, PAULO DYBALA ! A Juventus amplia, 2-0.

84' SUBSTITUÍÇÃO: Longo entra no lugar de Daniele Ciofani.

81' SUBSTITUÍÇÃO: Soddimo entra no lugar de Gori.

O Napoli abre o placar no San Paolo, 1-0, gol de Higuain de pênalti.

76' SUBSTITUÍÇÃO: O zagueiro Rugani entra no lugar de Chiellini, que parece sentir lesão.

76' AMARELO ! Para Sammarco por impedir com falta um contra-ataque puxado por Dybala.

Pogba jogando agora pelo meio acionou Alex Sandro pela esquerda, o brasileiro mandou rasteiro para área e a bola encontrou Juan Cuadrado Sozinho, para empurrar para as redes, 1-0 Juve.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DA JUVEEENTUS, CUADRADO !!!

72' NA TRAVE ! Dybala faz boa jogada dentro da área e manda no poste.

71' SUBSTITUÍÇÃO: Saiu o meia Chibsah para entrada de Frara.

69' Leali mais uma vez ! Agora o arqueiro segurou firme o chute de Pogba.

65' SUBSTITUÍÇÃO: O argentino Pereyra entra no lugar de Sturaro.

64' PERDEU ! Dybala cobra falta na área e Pogba, livre, de frente para o gol, finaliza para fora. O bandeirinha já marcava posição ilegal, mas a transmissão mostra o francês atrás da defesa.

60' Bonucci caindo em campo após sofrer uma cotovelada de Daniele Ciofani.

52' AMARELO ! Para Roberto Crivello por parar contra-ataque da Juve.

51' Leali firme mais uma vez. Desta vez em chute de Cuadrado.

47' As equipes são as mesmas do primeiro tempo.

RECOMEÇA A PARTIDA !

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO.

44' LEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALIII ! Morata finta toda defesa do Frosinone e sai na cara do arqueiro dos Gialloazzurri, o espanhol finaliza de bico e Leali cai na bola para fazer linda defesa !

Enquanto isso no estádio San Paolo, o líder Napoli também vai empatando em 0 a 0 com o Carpi.

33' LEAAAALI !!!! Alex Sandro faz jogada pela esquerda e devolve na entrada da área para Sturaro, o meia finaliza forte e rasteiro, mas Leali voa na bola e faz linda defesa.

26' FECHOU O TEMPO ! Morata tentou cruzamento e foi travado. Na sobra, Rossi chutou a bola em cima do atacante e deixou as travas nas pernas do espanhol. O Juiz não marcou nada.

23' E segue o monologo pelo lado esquerdo. Mais uma vez Alex Sandro avançou em velocidade e cruzou para Sturaro. O italiano ajeitou para o meio da área de cabeça, mas Leali antecipou.

20' A Juventus insiste em jogadas pelo lado esquerdo. Agora foi Morata que avançou na ala e cruzou para Dybala, mas Gori estava atento para interceptar.

19' Alex Sandro mais uma vez pelo lado esquerdo. Desta vez o brasileiro fez boa jogada individual e finalizou forte, mas Leali agarrou firme a bola.

12' FORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Daniele Ciofani recebeu lançamento de Sammarco e sozinho, dentro da área mandou para fora.

6' Bola espirrada na frente da área do Frosinone e sobra para Marchisio, mas Il Principino chutou de canela, longe do gol de Leali.

4' QUASE ! Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda e achou Sturaro livre na área, mas o meia não acertou a bola. Boa oportunidade da velha senhora.

3' Sturaro alçou bola na área, mas ela cruzou toda a sua extensão, sem encontrar ninguém da Juventus.

2' As propostas das equipes parecem claras nesse início de jogo: a Juve com a posse de bola e o Frosinone esperando encaixar um contra-ataque.

BOLA ROLANDO EM FROSINONE !

Em 20 minutos a bola rola no estádio Matusa e você acompanha aqui ! Mais detalhes sobre a partida em nosso Pré-Jogo.

Para muitos o grande fator de a Juventus dominar o futebol italiano é o seu moderno estádio. Inaugurado em 2011, o Juventus Stadium tem capacidade para mais de 41 mil pessoas.

A Juventus pouco movimentou o mercado de inverno e trouxe apenas o jovem volante Rolando Mandragora, que pertence ao Genoa e está emprestado ao Pescara até o final da temporada.

Para melhorar o desempenho defensivo, o Frosinone contratou por empréstimo o goleiro Francesco Bardi, que pertece a Inter de Milão e defendia o Espanyol. A ultima partida do arqueiro foi na derrota por 2-0 para o Barcelona, em 13/11/16.

O Frosinone não deve contar com o defensor Ajeti, que saiu aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Bologna.

A Juventus perdeu alguns jogadores ao longo das ultimas duas semanas e vem com um time um pouco remendado. Estão no DM: Khedira, Asamoah, Mandzukic, Caceres, Pereyra, Lemina, além de Zaza estar indisponível por suspensão.

O Frosinone tem um dos piores ataques do campeonato, com apenas 24 tentos marcados. Se tivesse que apostar em alguém para decidir contra a Juve, o nome mais cotado é o de Daniele Ciofani, que fez 5 gols até aqui.

Dybala é o destaque da Juve na temporada, mas passou em branco nas duas ultimas partidas. Quem assumiu o protagonismo foi Alvaro Morata, que nos ultimos 3 jogos foi para as redes 4 vezes, após ficar longo periodo sem marcar gols.

Já o técnico Roberto Stellone infla a sua equipe de otimismo e acredita que pode surpreender os atuais campeões. "Um belo jogo para jogar. Certamente eu estaria no campo, são os jogos que lhe dão emoções. Sabemos que vai ser difícil, mas em casa só sofremos contra o Napoli e estavamos em um dia ruim; Teremos que correr, sacrifício, nunca caem. e ser implacável em algumas ocasiões. Vamos ter um jogo de espera, não podemos dar-lhe espaço, mesmo que tenham as qualidades para levá-los por conta própria".

Apesar da boa fase, o técnico Massimiliano Allegri prega o discurso de "pés nos chãos". "Após a partida em Verona, ganhar aparentemente era tão simples, mas houve um mínimo de declínio mental no jogo de quarta-feira, nos trouxe para a terra. A partir de agora até o final, ganhar vai ser cada vez mais difícil e os pontos valerão o dobro. Se mantivermos esta condição, teremos mais oportunidades para atingir os objetivos".

A Juventus é ampla favorita para a partida e nunca na história foi derrotada pelo Frosinone. Mas no primeiro turno os Ciociari proporcionaram uma das maiores zebras do torneio ao buscar um empate no final contra os bianconeri.

Na última rodada a Juventus suou para vencer o Genoa no Juventus Stadium. Com um gol contra de De Maio, os bianconeri conseguiram os três pontos.

A Juventus pelo contrário vem em ótima fase e parece imparável no Campeonato Italiano: venceu seus ultimos 13 jogos na liga e ocupa atualmente a segunda colocação, com 51 pontos, apenas dois a menos que o líder Napoli.

Na última rodada os Gialloazzurri fizeram valer o fator casa e derrotaram o Bologna por 1 a 0, com gol de Federico Dionisi.

O mandante do jogo será o Frosinone, que joga no simpatico estádio Matusa. O time récem promovido não está em boa situação, ocupando a 18ª posição com apenas 19 pontos.

Bom dia ao internauta Vavel ! A partir de agora começamos contar a história de Juventus e Frosinone, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Acompanhe cada lance conosco.