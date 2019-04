Rafa Benítez fecha com Newcastle para tentar salvar clube de rebaixamento

A manhã desta sexta-feira(11) foi bastante agitada em Newcastle Upon Tyne, mais precisamente em St'James Park, estádio do Newcastle United. O clube anunciou no início do dia a demissão do técnico Steve McClaren após apenas seis vitórias em 28 jogos e, consequentemente, a pior campanha da história do clube na Premier League.

Com o inglês, deixaram o clube os preparadores físicos Paul Simpson e Steve Black, além do brasileiro que é o preparador de goleiros de confiança de McClaren, Alessandro Schoenmaker.

McClaren não suportou os maus resultados e acabou demitido (Foto: Divulgação/Newcastle)

Com o clube na penúltima colocação, com apenas 24 pontos e um jogo de suma importância na segunda-feira (14) contra o líder Leicester, no King Power Stadium, a diretoria teve de agir rápido e anúnciou a contratação do técnico espanhol Rafa Benítez, ex-Liverpool e Chelsea, em um contrato de três anos.

Além da chegada do treinador, o Newcastle conta com uma nova equipe na comissão técnica a pedido do treinador. Fabio Pecchia, Francisco de Míguel Moreno e Antônio Gómez Pérez vão integrar a comissão técnica de Benítez. Os auxiliares Ian Cathro e Simon Smith continuarão fazendo parte da comissão técnica.

Foto: Divulgação/Newcastle

De acordo com os jornais locais, o novo treinador do Newcastle terá total liberdade nas contratações, fato que contradiz com o atual modelo de administração do clube, que em muitas ocasiões não conseguiu contratar novos treinadores por conta deste regime.

Os jogadores do Newcastle estavam de folga nesta sexta-feira (11) por conta das indefinições na comissão técnica do clube, mas terão de se apresentar ao novo técnico por volta das 2h30 (horário britânico) para poderem conhecer o novo treinador. A tendência é que Benitez já treine o time na partida contra o Leicester e terá cerca de uma semana para deixar o time nos moldes ideais visando o confronto decisivo contra o rival Sunderland, no dia 20 de março (domingo).