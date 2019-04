Resultado Everton x Chelsea na Copa da Inglaterra 2015/2016 (2-0)

AO VIVO: saiba como acompanhar a partida entre Everton x Chelsea em tempo real.

A Copa da Inglaterra ou Taça de Inglaterra (em inglês: The Football Association Cup ou simplesmente The FA Cup) é a mais antiga competição de futebol do mundo, organizada pela The Football Association.

Disputada em formato de eliminatórias pelos clubes de futebol da Inglaterra, a FA Cup é a segunda mais importante competição do esporte no país, logo após o Campeonato Inglês. Segue os moldes da Copa do Brasil, Copa Chile, Taça de Portugal, Taça do Rei de Espanha, US Open Cup, entre outras.

A primeira edição da FA Cup ocorreu em 1871-1872 e teve o Wanderers F.C. como campeão. Todos os clubes competidores da Premier League (a primeira divisão do futebol inglês), da Football League e da National League Systemsão autorizados a participar da Copa de Inglaterra, sendo esta uma competição que coloca os menores times em evidência.

Contudo, o sistema de qualificação em uso nesta competição dificulta a possibilidade de um time de grande apelo encontrar-se com um dos menores times.

O Arsenal FC é o atual campeão da Copa da Inglaterra, após derrotar o Aston Villa por 4 a 0 na final de 2015. Com a conquista, o Arsenal chegou ao 12º título, sendo assim o maior vencedor da Copa.

O técnico da equipe, Arsène Wenger, se tornou também o treinador com maior número de taças da competição: 6 no total.

Esta competição começou na temporada 1871-1872. Por isso, sua reputação como competição de Copa Nacional se estende pelo mundo. Por envolver clubes de todos os níveis, é o cenário ideal para "matadores de gigantes", onde times das divisões menores podem eliminar as principais equipes do torneio.

Um recorde de 761 equipes foram aceitas na temporada 2008-2009. Número muito superior aos 92 da Copa da Liga Inglesa, uma competição de mata-mata de menor prestígio na Inglaterra que envolve as 72 equipes membros da Football League (sua organizadora) mais as 20 da Premier League.

O nome "FA Cup" geralmente refere-se ao torneio masculino. A competição equivale para equipes femininas é a FA Women's Cup. A versão feminina atrai menor público em relação a masculina, assim como o futebol feminino em geral, na Inglaterra.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Everton x Chelsea pela Fa Cup 2015/2016! Fique conosco!