Treinador é demitido de time esloveno após chamar nigeriano de "negro idiota"

Na luta para acabar com 21 anos de jejum sem títulos do Campeonato Esloveno, o Olimpija Ljubljana decidiu demitir o técnico sérvio Marko Nikolic. O motivo não foram os resultados, pois a equipe da capital do país lidera a competição com dois pontos de vantagem para o rival Maribor. O treinador perdeu o cargo por racismo. Ele havia proferido palavras racistas ao atacante nigeriano Blessing Chibukie Eleke, de 20 anos, chamando-o de "negro idiota".

A confusão começou no último dia 10 de abril. O Olimpija perdia o jogo para o Zavrc até os 47 minutos do segundo tempo, quando Eleke aproveitou sobra na área e finalizou, com desvio no marcador, para marcar o gol que evitou a derrota diante dos torcedores. Na comemoração, o treinador disse em sérvio "olha o negro idiota". O problema foi que uma câmera flagrou e o caso foi divulgado por todo o país.

O comandante sérvio foi julgado pela federação e foi punido com uma multa de cerca de R$ 6 mil reais e a proibição de ter acesso ao espaço técnico e os vestiários por sete rodadas, justamente o número restante para o final do Campeonato Esloveno. Pressionado por todo o país e por gente dentro do clube, o presidente Milan Mandaric anunciou a demissão do treinador, dois dias após a equipe derrotar o terceiro colocado Domzale, por 1 a 0, fora de seus domínios. O dirigente não escondeu a saia-justa.

"A pressão de todos os lados nos últimos dias me levou ao ponto em que a rescisão contratual era a única decisão. Marko Nikolic é um grande treinador, mas ele cometeu um erro de tal natureza, que não pode ser esquecido... O clube está em uma decisão delicada, porque depois de longos 21 anos de luta para o título nacional, mas eu, como presidente, tive que tomar as decisões adequadas dos interesses do clube", afirmou o presidente, em comunicado divulgado no site do clube.

Marko Nikolic tem apenas 36 anos e já exerce a carreira de treinador desde 2008. Ele conta com passagens por clubes do seu país, como Rad e Vojvodina. Os bons trabalhos o levaram a comandar, por duas oportunidades, o Partizan, uma das grandes equipes da Sérvia. Ele foi contratado pelo Olimpija Ljubljana em janeiro deste ano, mas durou pouco mais de quatro meses no comando da equipe esloveno. Na mesma época chegou Eleke, oriundo do Gorica. O atleta disputou oito partidas e marcou dois gols.

O treinador sérvio deixa o conjunto da capital na primeira posição com 62 pontos, dois a mais que o segundo colocado Maribor. Faltam ainda seis rodadas para o término do Campeonato Esloveno e os dois times ainda vão se enfrentar mais uma vez, daqui a três finais de semana, com o mando de campo do Olimpija. O conjunto de Ljubjana leva vantagem no confronto direto da temporada, pois venceu um e empatou os outros dois jogos anteriores.

O Olimpija busca acabar com um jejum de 21 anos sem conquista na Liga do país. O clube dominou a competição após a dissolução da Iugoslávia e levantou os quatro primeiros troféus. O Maribor dominou o Campeonato Esloveno desde então e já coleciona 15 taças na sua coleção. Já o Dragão, apelido do time da capital, sofreu com problemas admistrativos, sofreu falência e teve que recomeçar da quinta divisão em 2005. A atual temporada é a grande oportunidade de confirmar a volta por cima.