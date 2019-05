Copa América e Eurocopa desfalcam três times chineses

A disputa da Copa América Centenário, nos Estados Unidos, e da Eurocopa, na França, vai desfalcar três times da Super Liga Chinesa: Shandong Luneng, Beijing Guoan e Hebei China Fortune. O torneio sul-americano acontece até dia 26 de junho, enquanto a competição europeia começa no dia dez de junho e termina no mesmo dia do mês de julho.

O Shandong Luneng não terá à disposição o zagueiro Gil. Já o Hebei China Fortune fica sem o argentino Ezequiel Lavezzi. Enquanto isso, o Beijing Guoan é o mais afetado com as duas competições ao perder um jogador para cada: o brasileiro Renato Augusto e o turco Burak Yilmaz. Os times Jiangsu Suning e Changchun Yatai se deram bem, pois o meia Alex Teixeira apenas ficou na lista de 40 nomes do técnico Dunga e o atacante Marcelo Moreno pediu dispensa da seleção boliviana por problemas com o técnico Júlio Cesar Baldiviesso.

Os quatro jogadores já desfalcaram seus times na 11ª rodada, disputada na última semana. Os três sul-americanos vão desfalcar suas equipes por mais quatro rodadas. Já o turco Burak Yilmaz vai desfalcar o Beijing Guoan por mais cinco, já que a Eurocopa termina depois da Copa América. Para a sorte do time de Pequim, uma das rodadas que vai ser disputada em junho, a 21ª, foi toda adiantada, com exceção do jogo do Beijing Guoan que permaneceu para setembro.

E os três times passam por momentos chave na Super Liga Chinesa. O Hebei China Fortune assumiu a vice-liderança mesmo sem Lavezzi e está cinco pontos atrás do líder Guangzhou Evergrande. O Beijing Guoan vem se recuperando depois da saída do treinador Alberto Zaccheroni, e permanece na oitava posição, quatro pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Shandong Luneng vive momento delicado, com Mano Menezes pressionado e na décima-quarta posição. O time tem a mesma pontuação do Liaoning, equipe que abre a zona de rebaixamento.