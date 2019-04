Super Liga Chinesa volta com todo vapor e caça ao líder Guangzhou Evergrande

Depois da pausa para as datas FIFA, a Super Liga Chinesa está de volta com a realização da 12ª rodada, que será aberta logo na sexta-feira (dez de junho) com o duelo entre o lanterna Liaoning x Chongqing Lifan. Mas todos estão de olho no desempenho do líder Guangzhou Evergrande.

O time comandado por Luiz Felipe Scolari lidera a competição com 28 pontos, mas viu a vantagem ao vice-líder cair de seis para cinco pontos após o empate contra o Shanghai SIPG. Com força total, o Guangzhou tem pela frente o Shijiazhuang Ever Bright, do atacante Diego Maurício, atual décimo-primeiro colocado na tabela.

No mesmo dia, Shanghai SIPG e Jiangsu Suning duelam pela terceira posição na tabela. O Jiangsu era o vice-líder da Super Liga Chinesa, até conquistar apenas dois pontas em nove possíveis e ser ultrapassado pelo Hebei China Fortune. O Shanghai SIPG conta com o brilho de Jean Evrard Kouassi, autor de três gols nos últimos três jogos da equipe. Será a primeira partida do Jiangsu após a saída do treinador romeno Dan Petrescu.

No domingo (12 de junho), o vice-líder Hebei China Fortune recebe o Shandong Luneng, que será comandado pelo assistente chinês Li Xiaopeng. Cada equipe tem um desfalque por causa da disputa da Copa América Centenário, nos Estados Unidos: Ezequiel Lavezzi pelo time mandante, e Gil pelo lado visitante. O Shandong precisa vencer por estar empatado em pontos com o Changchun Yatai, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Confira todos os jogos da 12ª rodada da Super Liga Chinesa:

Sexta (dez de junho - um jogo às 8h35)

(16º) Liaoning x Chongqing Lifan (12º)

Sábado (11 de junho - um jogo às 5h, outro às 6h30 e o restante às 8h35)

(13º) Hangzhou Greentown x Guangzhou R&F (10º) (5h)

(4º) Shanghai SIPG x Jiangsu Suning (3º) (6h30)

(1º) Guangzhou Evergrande x Shijiazhuang Ever Bright (11º)

(5º) Henan Jianye x Shanghai Shenhua (6º)

(7º) Tianjin Teda x Yanbian Fude (9º)

Domingo (12 de junho - todos às 8h35)

(2º) Hebei China Fortune x Shandong Luneng (14º)

(8º) Beijing Guoan x Changchun Yatai (15º)