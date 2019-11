OGC Nice apresenta seus novos uniformes para a temporada 2016/17

Na madrugada desta sexta-feira (1), o OGC Nice apresentou seus dois novos uniformes (mandante e visitante) para a temporada 2016/17. Este será o início da parceria com a fornecedora de materiais esportivos Macron, que os vestirá por três anos em contrato validado em Maio deste ano.

No material criado pela fabricante encontra-se um uniforme titular clássico, mantendo as cores tradicionais do clube, o vermelho e preto, bem como o design listrado em vertical na camisa, porém com detalhes únicos, e adicionou a gola de coloração branca com botões omitidos. Trazendo um ar de retrô e respeitando a história do clube.

Além de uma primeira camisa habitual, há uma segunda opção também com seu branco tradicional, além de pequenos detalhes em preto e vermelho nas mangas. E novamente adotando as golas, dessa vez com da cor preta, sem contar que nas laterais da parte do tronco encontra-se uma listra dividida de vermelho na parte debaixo e preto em cima.

Anteriormente o Nice era representado pela Burrda Sport. A marca com sede na Suíça e no Catar tinha a equipe francesa como única patrocinada no futebol. Antigamente também representava a Seleção Belga, antes de firmarem um acordo com Adidas.

A jogada é boa para os Le Gym, que terão contrato confirmado com uma marca mais 'tradicional'. E também, para a firma italiana que voltará a vestir um time tradicional da França, após o divórcio com o AS Monaco há dois anos atrás. A seguir o vídeo abaixo sobre os novos mantos do L'OGC.