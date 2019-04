Volante Strootman almeja título da Serie A com a Roma: "Deve sempre lutar"

Perseguidora ferrenha da Juventus por dois campeonatos, sendo a segunda colocada nas temporadas 2013/2014 e 2014/2015, além de terminar em terceiro lugar na última edição da Série A, a Roma está cansada da fila e quer, na temporada 2016/2017, faturar o Scudetto pela quarta vez em sua história. Para isso, será necessário superar, além dos demais adversários, a vecchia signora, pedra no sapato giallorossi.

Quem se pronunciou sobre o desafio a ser enfrentado pela equipe romanista foi o meio-campista Kevin Strootman, que sabe a força da Juve, mas afirma que a Roma tem de lutar sempre pelo título. "Eles têm uma grande equipe, mas a Roma deve sempre lutar pelo Scudetto.", afirmou.

Sobre os confrontos diretos contra a vecchia signora, Strootman sabe que são importantes e ajudam a decidir o campeonato, mas também é necessário superar os demais adversários. "Juve venceu o campeonato cinco vezes seguidas, mas temos de nos concentrar em nossas partidas. Nós só jogamos dois jogos contra a Juventus e temos que fazer isso muito bem", disse. Na última edição da Série A, cada equipe venceu um confronto. 2 a 1 em Roma e 1 a 0 em Turim.

Atuando pouco nas últimas temporadas devido a uma lesão no joelho esquerdo, Strootman declarou que sua renovação com o giallorossi ainda não está definida. Porém, o jogador demonstrou querer ficar na equipe e garante que o foco é na temporada que se inicia.

"A renovação? Meu advogado está falando com a Roma, não prolongamos o contrato imediatamente. Temos um bom relacionamento, a Roma sempre me apoiou e agora quero me concentrar nela."

Tendo se lesionado no fim da temporada 2013/14, o meio-campista disputou apenas sete jogos na temporada 2014/15. Após a realização de nova cirurgia no local da lesão, Kevin Strootman ficou ausente do último campeonato. Agora, voltando aos poucos as atividades no clube, o jogador tem como meta ficar 100% para ajudar a Roma da melhor maneira possível. "Eu só quero jogar e ficar 100 por cento. Tenho que jogar muito mais jogos para ser considerado importante", frisou.