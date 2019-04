Após rescindir com o São Paulo, Alan Kardec é anunciado como novo reforço do Chongqing Lifan

Após dias de suspense, o Chongqing Lifan finalmente anunciou o atacante Alan Kardec, do São Paulo, como seu novo reforço. Apesar do conhecimento da saída do atacante, a demora do anúncio decorreu de um problema no TMS, sistema de transferências, que travou nas últimas horas da janela do mercado chinês. Depois foi possível ver a transferência registrada no sistema, o que concretizou o negócio.

Alan Kardec tem 27 anos e terá sua segunda experiência fora do Brasil. O jogador já passou pelo Benfica, e no Brasil foi revelado pelo Vasco, jogando depois em Internacional, Santos e Palmeiras, até chegar ao São Paulo em julho de 2014 por 4,5 milhões de euros.

O atacante foi contratado pelo Chongqing Lifan por 5 milhões de euros e assinou com o clube até o fim de 2018. O Chongqing é o décimo-segundo colocado na Super Liga Chinesa com 21 pontos. A equipe tem três pontos de vantagem para o primeiro time na zona de rebaixamento, o Shijiazhuang Ever Bright, que será o próximo adversário da equipe na 19ª rodada da competição.

No Chongqing, Alan Kardec vai substituir o também atacante brasileiro Jael. O ex-jogador de Flamengo, Sport e Joinville ficaria na equipe até o final do ano mas rescindiu seu contrato antes do previsto. O retorno do atacante ao futebol brasileiro não está descartado. Em nove jogos pela Super Liga Chinesa, Jael fez dois gols e deu cinco assistências.