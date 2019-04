Após três temporadas, Monaco confirma saída de Ricardo Carvalho

É oficial! Ricardo Carvalho não defenderá a camisa do AS Monaco na temporada 2016/17. O clube emitiu a notícia na última terça feira (9), através do presidente, Vadim Vasilyev, que aproveitou para agradecer os serviços do português no principado.

"Tomamos a decisão de não renovar o contrato de Ricardo Carvalho. Agradeço-lhe por tudo o que fez aqui", disse o dirigente russo, que assegurou ainda que os monegascos farão de tudo para manter os cobiçados João Moutinho e Fabinho no elenco.

O primeiro é alvo de times portugueses como Porto e Sporting, já o brasileiro pode migrar para ser orientado por ninguém mais, ninguém menos que José Mourinho, no Manchester United.

Após esse anúncio, o Monaco utilizou as redes sociais para agradecer o defensor de 38 anos que chegou em 2013, ao lado dos colombianos Falcão Garcia e o badalado James Rodriguez: "O AS Monaco agradece o imenso contributo que Ricardo Carvalho deu ao clube! #ObrigadoRicardo", por meio do Instagram.

O zagueiro com notáveis passagens no Chelsea e Real Madrid, não conquistou nenhum título em solos franceses. Em três anos foi o atleta mais utilizado, tanto por Claudio Rainieri, atual técnico do campeão inglês Leicester, quanto pelo compatriota Leonardo Jardim. Foram 102 partidas, na última temporada 44 jogos disputados, dois gols marcados.

Com isso, o atleta fica livre de contrato e poderá chegar de graça para o próximo destino.