Pouco utilizado no Tottenham, volante Nabil Bentaleb é emprestado ao Schalke 04

Nesta quinta-feira (25) o Schalke 04 anunciou o volante argelino Nabil Bentaleb de 21 anos que pertence ao Tottenham. O jogador ficará por uma temporada nos azuis reais com opção de compra.

Bentaleb vem para ser o substituto de Leon Goretzka que se lesionou nos jogos olímpicos e ficará afastado. Pelo clube londrino, atuou pouco por conta da boa fase de Eric Dier e Dele Alli, que fizeram grande temporada pelos Spurs. Além disso, é jogador da seleção argelina e esteve na ultima Copa do Mundo em 2014 realizada no Brasil.

O diretor esportivo do clube, Christian Heidel, falou sobre a chegada do jogador. “É um jogador de muito potencial e será muito útil nesta temporada que está no começo e vem para nos ajudar. A equipe estava buscando um jogador para posição por conta da lesão de um dos nossos jogadores. Será um nome importante para o clube nesta temporada”.

E o novo reforço disse como será atuar pelo clube. “Fiquei muito feliz de ter assinado com o Schalke 04 e vou trabalhar muito para conquistar meu espaço na equipe. Estive há uma semana na cidade e gostei do lugar. O Schalke é um clube importante do futebol alemão e quero fazer o melhor atuando pelo clube nesta temporada”.

O Schalke está próximo de acertar com outro volante, o francês Benjamin Stambouli, do Paris Saint Germain. O jogador já está apalavrado com o clube, em um compromisso que duraria quatro temporadas, mas ainda falta o anúncio oficial.

O clube já começou a atuar oficialmente nesta temporada e derrotou na 1ª fase da DFB Pokal o Villingen, que disputa as divisões inferiores do futebol alemão. E neste sábado (27) entra em campo pela Bundesliga enfrentando, na Commerzbank Arena, o Eintracht Frankfurt. Também estará na fase de grupos da Uefa Europa League.