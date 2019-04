Celtic goleia Aberdeen em casa e assume a liderança isolada da Premiership

O Celtic venceu, neste sábado (27), o Aberdeen por 4 a 1, em jogo válido pela quarta rodada da Premiership. Os gols da vitória dos Hoops foram marcados por Leigh Griffiths, James Forrest, Scott Sinclair e Tom Rogic, enquanto que Adam Rooney anotou pelos Dons.

Desde o início, o Celtic manteve o controle da posse de bola e teve a primeira chance aos 10 minutos, com Rogic, que bateu forte de fora de área, carimbando o travessão do goleiro Lewis. E, 3 minutos depois, Griffiths abriu o placar. Forrest avançou pela direita e tocou na entrada da área para o camisa 9 que, com um toque, deu uma caneta em Hayes e fuzilou, para marcar um golaço. A partir daí, os visitantes buscaram jogar, mas não conseguiam assustar. Até que, aos 32 minutos, Touré não conseguiu afastar para longe um cruzamento da esquerda e a bola sobrou para Rooney que, mesmo desequilibrado, empatou a partida.

Com o gol, o Aberdeen melhorou, igualando a posse de bola e quase chegando a virada, 5 minutos depois. O goleiro De Vries saiu jogando errado com os pés e a bola sobrou para McLean, que não soube aproveitar e acabou desarmado por Touré. Mas quem fez o segundo gol foi o Celtic. Aos 42 minutos, Rogic recebeu de Bitton e deu um belo passe para Forrest que chegou batendo e pôs os donos da casa novamente em vantagem. Em seguida, quase saiu o terceiro, com Griffiths, que chutou e a bola raspou a trave após um contra-ataque.

No segundo tempo, aos 8 minutos, Sinclair quase fez o dele, tendo o chute desviado na zaga e passando muito perto. Por outro lado, os Dons tentavam chegar com perigo, mas não conseguiam criar grandes oportunidades. Quando o resultado parecia resolvido, surgiu um pênalti para os donos da casa. Sinclair foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou. Reynolds, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. Na cobrança, o próprio camisa 11 bateu e fez 3 a 1. E, aos 45, Rogic, em uma cobrança de falta, fez o quarto, coroando a grande atuação e fechando o placar, que levou o Celtic a liderança do campeonato.