Real Sociedad chega a quarta vitória seguida ao bater Sporting Gijón fora de casa

O Sporting Gijón recebeu o Real Sociedad neste domingo (20) pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol no El Molinón e perdeu por 3 a 1. O jogo era a chance de tirar Sporting da zona de rebaixamento, que ocupa a 18ª posição na tabela. No entanto, o time visitante dominou a partida e garantiu os três pontos que colocaram o Real em quinto lugar, superando o Atlético de Madrid.

O primeiro tempo iniciou-se com oportunidade para o Real Sociedad com Willian José mas o goleiro Ivan Cuellar defendeu. A equipe visitante dominou a partida nos primeiros minutos, criando boas chances de gol e aos 19’ a bola encontrou a parte de dentro da rede quando Xabi Preto aproveitou o rebote e marcou o primeiro gol da partida. O Sporting tentou correr atrás do prejuízo e na primeira chance que teve, aproveitou.

Aos 23’, o croata Duje Cop recebeu uma bola de cabeça de Moi Gómez e finalizou de fora da área, deixando tudo igual no El Molinón. O atacante Mikel Oyarzabal do Real estava inspirado. Oyarzabal teve boas chances aos 35’, finalizando do lado esquerdo mas o goleiro da equipe da casa fez seu papel e defendeu a bola. O Real Sociedad tentou durante o restante da primeira etapa encontrar o gol para virar o jogo mas não obteve sucesso. A única oportunidade boa do Sporting veio aos 45’, quando Sergio Álvarez tentou um passe em profundidade que encontrou Duje Cop, mas o lance estava impedido.

A segunda etapa do jogo mal começou quando o zagueiro Yuri cruzou para David Zurutuza que marcou o segundo para o Real Sociedad. O Sporting tentou sua chance com Duje Cop, após um cruzamento de Fernando Amorebieta mas a bola não encontrou o fundo da rede. Mesmo com o placar a seu favor, o time visitante continuou fazendo pressão no ataque e aos 56’ Iñigo Martínez fez um golaço de falta, mandando a bola no ângulo.

Mesmo com maior vantagem no placar, o Real criou mais chances de gols, dominando o jogo. A melhor oportunidade foi aos 79’, quando David Concha disparou para o gol mas a bola foi defendida. A equipe de casa só apresentou perigo para a zaga do Real uma vez no segundo tempo, quando Duje Cop, com um passe de cabeça, deu assistência para Carlos Castro mas ele finalizou mal.

Na próxima rodada, o Sporting Gijón visita o líder Real Madrid. Já a Real Sociedad recebe o Barcelona.