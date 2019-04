Após empate, Luis Enrique projeta clássico diante do Real Madrid: "Determinante"

Depois do empate em 1 a 1 com a Real Sociedad nste domingo (27), no Estádio Anoeta, o Barcelona se distanciou ainda mais do Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol com 33 pontos, seis a frente da equipe catalã.

Após mais um tropeço, aonde a Real jogou bem melhor e merecia sair com a vitória, o técnico Luis Enrique falou para a imprensa sobre a partida. "Tenho diferentes explicações para a partida. É pela a Real Sociedad. Eles nos pressonaram muito com seis jogadores e não conseguimos bons passes curtos e longos. Não ganhamos 5% das disputas. Se não igualar nesses tipos de duelo e ter vantagem, pouco se pode fazer", alertou o comandante

Piqué deu uma declaração depois do jogo, que jogando assim será difícil ganhar essa Liga, perguntado sobre isto o treinador do Barcelona falou: "Entendo que as entrevistas após o final da partida são perigosas. Não se ajustam a realidade porque um jogador tem que estar lúcido. Desde que sou treinador do Barcelona passamos por muitas situações com de hoje. Dar a liga perdida na 13° rodada é exagerado. Há que começar a melhorar. Fizemos nosso pior partida na temporada e seguramente se verá outro Barça diferente no clássico".

A próxima partida do Barcelona será o clássico contra o líder Real Madrid, no Estádio Camp Nou. Se perder muitos dão o campeonato como perdido, sobre o confronto Lucho declarou: "O jogo será importante e determinante. Estou certo que vamos dar guerra".