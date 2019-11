Indignado com bombas atiradas no gramado, presidente do Lyon repudia: "Inaceitável"

Após duas bombas de pequeno porte, arremessadas da arquibancada, explodirem no gramado do Stade Saint-Symphorien, a partida entre Metz e Lyon foi suspensa pelo árbitro Lionel Jaffredo. Os presidentes dos dois clubes repercutiram o acontecimento, que feriu o goleiro Anthony Lopes e o médico do clube. A equipe da casa promete tomar as ações cabíveis para punir os envolvidos.

O Metz anunciou que vai identificar os responsáveis pelos arremessos das bombas e tomarão ações judiciais contra os autores. Lopes voltou com o restante do elenco para Lyon, onde buscará um otorrino para verificar os tímpanos. Gerente Executivo Geral da LFP, Didier Quillot, condenou os incidentes ocorridos e disse que o Comitê Disciplinar da liga vai decidir o que acontecerá. As equipes seguem com 15 jogos (16 rodadas) e sem os pontos do jogo.

As duas bombas foram jogadas no gramado vindas da torcida do Metz que estava atrás do gol da direita. O fato aconteceu após o tento dos mandantes, que anotaram o tento com Hein. Lopes sentiu uma lesão e pediu atendimento. Uma explodiu perto do zagueiro Mapou Yanga-M’Biwa e outra estourou em baixo do goleiro. A segunda feriu o goleiro, que saiu rolando para o lado, e o médico do clube, que sentiu dores nas costas.

De acordo com relatos da imprensa francesa, Lopes ficou muito atordoado e pode ter o tímpano afetado pela explosão. Não citaram queimaduras nas pernas. Já o médico do time sofreu um ferimento nas costas, mas está em um quadro mais tranquilo.

Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP/Getty Images

Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, comentou o caso ao microfone da beIN Sports: “Anthony Lopes está realmente ferido, o médico também. Na melhor das hipóteses, Anthony sofreu zumbido muito significativo, ou seja, ele perdeu o equilíbrio e não sabe muito bem onde ele está. Na pior das hipóteses, o tímpano pode ser afetado. É por isso que foi evacuado para o hospital de Metz, o grupo irá esperar na esperança de que haverá nada sério.”

O polêmico mandatário analisou a situação e lamentou o ocorrido com o ótimo goleiro do seu time: “Isso afeta a integridade do jogador três dias antes de um jogo pela Liga dos Campeões. Podemos dizer que é uma penalidade muito grande. O delegado do jogo e o árbitro tomaram a decisão correta. A segurança deveria ser fornecida pelo clube mandante. Foi uma coisa inaceitável e impensável. Anthony é campeão europeu (Eurocopa 2016) e ficou gravemente ferido durante uma partida, nunca vi isso. É necessário que a Liga e a Federação tenham uma reação forte.”

Bernard Serin, presidente do Metz, também lamentou o incidente: “A principal coisa é que não há como recomeçar o jogo agora, por que foi um incidente grave. Infelizmente, aqui há um ferido, talvez dois feridos, e por isso a questão que surgiu é se a polícia poderia garantir tanto a segurança do jogo e a segurança dos torcedores. Jean-Michel Aulas se ofereceu para seguir com o jogo, é claro que é necessário, mas a decisão será tomada pela Direção Central de Segurança Pública, pelo delegado e o árbitro. Que exijam uma votação unânime.”