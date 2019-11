Meia do Genoa, venezuelano Tomás Rincón realiza exames para fechar com a Juventus

O primeiro reforço da Juventus para o restante da temporada desembarcou na manhã desta quinta-feira (29), em Turim. Trata-se do meio-campista Tomás Rincón, do Genoa. O jogador, de 28 anos, realizou exames médicos na clínica J Medical e está muito perto de vestir branco e preto em 2017.

O anúncio da aquisição de Rincón deve ocorrer somente depois do dia 1º de janeiro do ano que vem, data de reabertura da janela de transferências. A imprensa italiana afirma que o venezuelano chegará à Vecchia Signora sob a condição de empréstimo, com a agremiação pagando € 2 milhões ao Genoa, até o final da atual temporada. O acordo incluiria opção de compra ao término do empréstimo.

“Tomás Eduardo Rincón chegou hoje em Turim para realizar exames médicos. O meio-campista venezuelano entrou na J Medical, instalação médica do clube localizada no lado leste do Juventus Stadium, pouco depois das 9h [horário local] e completou todos os exames horas depois”, informou a Juventus, em nota no site do clube.

A Juve será o primeiro grande clube que Rincón defenderá na carreira. Após ser lançado ao futebol profissional pela equipe subsidiária da Unión Atlético Maracaibo, da Venezuela, o jogador passou por Zamora FC, Deportivo Táchira (ambos da Venezuela), Hamburgo (da Alemanha) e defendia o Genoa desde 2014. No time de Gênova, ele disputou 82 jogos, marcou 3 gols e forneceu 11 assistências.

Além de Rincón, a Juventus também deve fechar a contratação do meio-campista Axel Witsel, cujo vínculo com o Zenit, da Rússia, vai até o junho de 2017, na reabertura do mercado. Os russos devem aceitar um valor relativamente baixo para não deixar o jogador belga sair de graça ao fim da temporada.

Hernanes no Genoa

Hernanes pode ser negociado em janeiro (Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Em contrapartida, a Juventus deve ceder por empréstimo o brasileiro Hernanes ao Genoa. O meio-campista não conseguiu emplacar boas partidas com a camisa bianconera e tem recebido poucas chances pelo técnico Massimiliano Allegri. Ele deve ser emprestado, com opção de compra, até junho de 2017.