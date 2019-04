Alavés anuncia chegada por empréstimo do paraguaio Óscar Romero

O paraguaio Óscar Romero, de 24 anos, é o novo reforço do Deportivo Alavés. Contratado ainda em janeiro pelos chineses do Shanghai Shenhua, o meia foi repassado por empréstimo ao clube basco, conforme anúncio publicado nesta terça-feira (17) no site oficial dos albiazules. O vínculo é válido inicialmente até o primeiro mês de 2018, mas pode ser prorrogado por mais meia temporada em caso de desejo dos espanhois.

Óscar Rodrigo Romero Villamayor, irmão gêmeo de Angel, atacante do Corinthians, foi revelado pelo Cerro Porteño. Em 2014, se transferiu para o Racing. Na equipe de Avellaneda, disputou 57 jogos e marcou dez gols. Pela seleção paraguaia, o canhoto participou de 26 compromissos, envolvendo amistosos e jogos oficiais.

Romero em ação pelo Racing diante do Boca Juniors em Avellaneda (Foto: Gabriel Rossi/ Getty Images)

Após 18 rodadas do Campeonato Espanhol na atual temporada, o Alavés soma 22 pontos e ocupa o 12º lugar. O time da cidade de Vitória entra em campo nesta quarta (18), diante do Alcorcón, da segunda divisão, fora de casa, a partir das 16h15, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. A estreia de Romero pode acontecer no próximo sábado (21), às 15h30 (de Brasília), no estádio Mendizorroza, contra o Leganés, em partida que encerra o primeiro turno de La Liga.