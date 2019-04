Lyon x PSG: pela primeira vez, clássico francês decide Uefa Champions League feminina

Jogo válido pela grande decisão da Uefa Champions League feminina, a ser disputado no Cardiff City Stadium, no País de Gales, às 15h45 (horário de Brasília) do dia 1º de junho de 2017.

Esta quinta-feira (1º) não será como outra qualquer para o futebol feminino francês, e o motivo tem horário e local definidos. No Cardiff City Stadium, localizado no País de Gales, Olympique Lyonnais e Paris Saint-Germain fazem a grande decisão da Uefa Champions League feminina, jogo que começa às 15h45 (horário de Brasília). É a primeira vez na história que duas equipes da França duelam na finalíssima da competição europeia.

O confronto francês que tomou proporções continentais para a final desta edição da Champions aconteceu em uma das semifinais do torneio do ano passado. Nas duas partidas da fase, o Lyon bateu o PSG por 7 a 0 no primeiro jogo e, em seguida, por 1 a 0. Ao avançar para a decisão, o Olympique Lyonnais derrotou o Wolfsburg, da Alemanha, e por isso é o atual campeão da Champions League.

Clássico do futebol francês, o duelo desta tarde foi também a decisão da última Copa da França, que terminou com vitória do Lyon nos pênaltis. Esse retrospecto entre os dois times acirra ainda mais a disputa na decisão do campeonato europeu.

Foto: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Lyon defende título e pode ter retorno de estrela do futebol mundial

O Lyon chega à decisão com um certo favoritismo porque defende o título da Champions League, o da Copa da França e o do Campeonato Francês de futebol feminino. Para a finalíssima, pode contar com uma peça para lá de importante: a talentosa norte-americana Alex Morgan.

A atacante está no clube por empréstimo e sofreu um estiramento na coxa na metade do último mês, o que a tirou de combate por uns dias. Alex, no entanto, vem treinando e pode pintar na final desta quinta, neste que deve ser seu último jogo pelo clube francês, uma vez que seu empréstimo se deu justamente para o torneio continental.

Outro nome que pode ser decisivo para o Lyon é Eugénie Le Sommer, jogadora que esteve nas conquistas de 2011, 2012 e 2016 da Champions League pelo clube francês. Ela marcou seis gols em oito jogos nesta edição da competição europeia pelo Lyon, onde está desde 2010.

A meta da equipe é defendida por Sarah Bouhaddi, que participou dos Jogos Olímpicos Rio 2016 defendendo o gol da França. Além dela, Méline Gérard (goleira), Wendie Renard (zagueira), Amel Majri (lateral-esquerda), Eugénie Le Sommer (atacante), Kheira Hamraoui (meio-campista), Claire Lavogez (meio-campista), Camille Abily (meio-campista) e Élodie Thomis (atacante) também foram convocadas para o Olimpíada no Rio.

Foto: Kevin Barnes/CameraSport/Getty Images

PSG conta com força brasileira para levar Champions League

Duas atletas bem conhecidas pelo torcedor brasileiro estarão em campo defendendo as cores do PSG nesta quinta. Ambas fizeram história com a camisa da Seleção e figuram entre as principais jogadoras da história do Brasil. São elas Formiga e Cristiane.

Com seis gols marcados, a atacante Cristiane é a artilheira do PSG nesta Champions. A camisa 10 do time francês será uma das principais forças, senão a principal, do ataque da equipe contra o Lyon, na busca pelo título inédito do PSG na competição europeia.

Outra atleta experiente, Formiga chegou ao clube francês no fim de janeiro deste ano e vai levar toda a sua experiência na carreira para a sua primeira decisão de Champions. Aos 39 anos, disputou um jogo das quartas de final e os dois da semi pelo PSG no torneio europeu, com vaga praticamente confirmada entre as 11 que começam a finalíssima pela equipe.

O técnico do Paris, Patrice Lair, destacou a força do Lyon no cenário do futebol mundial. "Obviamente o Lyon é favorito, provavelmente é a melhor equipe do mundo. Mas temos os nossos pontos fortes. Talvez o nosso plantel seja um pouco menor, mas se jogarmos como queremos, então podemos conseguir. Não temos medo. Estamos muito motivados e muito felizes por regressar a uma final. Não acreditava que acontecesse tão rapidamente [assumiu o comando da equipe no ano passado], mas merecemos", afirmou.

Formiga (esquerda) é a jogadora mais experiente do PSG (Foto: Kevin Barnes/CameraSport/Getty Images)

Comandos técnicos: Gérard Prêcheur x Patrice Lair

O treinador do Lyon é Gérard Prêcheur, de 57 anos. O francês está no clube desde 2014, única equipe a qual comandou até hoje. Terá, nesta quinta, a chance de conquistar seu segundo título na Champions League, para uma lista de troféus na qual já consta as últimas três edições da Campeonato Francês de futebol feminino e da Copa do França, todos esses seis títulos com o Lyon.

Do outro lado, Patrice Lair é quem comando o PSG. O técnico francês chegou ao clube da capital em 2016, sendo este o seu segundo time enquanto treinador. Curiosamente, o primeiro foi justamente o Lyon, onde ficou de 2011 a 2014 e conquistou as edições de 2011 e 2012 da Champions League, além de levar três vezes o Campeonato Francês com a ex-equipe.