Diretor da Internazionale garante Candreva e mantém otimismo em permanência de Perisic

Poucas cidades tem movimentado tanto o mercado de transferências como Milão. Enquanto o Milan reforçou seu elenco com mais de dez contratações nesta janela, a Internazionale não quer ficar muito atrás deu seu principal rival e segue na busca de nomes promissores para a próxima temporada.

Um dos principais aliados de Luciano Spalletti na "caça" por novas contratações, o diretor Piero Ausilio atualizou os torcedores nerazzurri nesta última quinta-feira (3), explicando o posicionamento do clube e a situação de algumas negociações. Dentre elas, a de dois jovens jogadores que se destacaram na Ligue 1 em 2016/17: o lateral-esquerdo brasileiro Dalbert e do marfinense Yann Karamoh.

"Há uma diferença enorme entre negociar e ter a assinatura dos jogadores no papel. Sobre Dalbert, há a disponibilidade do jogador e temos tratado com frequência com o Nice. Acredito que estamos na direção certa. A situação de Karamoh, por exemplo, é um pouco diferente. Fizemos uma oferta, mas é algo recente se comparado a negociação com Dalbert", disse o mandatário à Premium.

Além de buscar caras novas, Ausilio também trabalha na permanência de peças tidas como fundamentais no atual elenco da Inter, como Candreva e Perisic: "De vez em quando surgem algumas situações especiais dentro do clube, é mais ou menos assim que tratamos o caso de Candreva. Ele foi comprado no ano passado, e nunca esteve à venda, muito menos passou por nossa cabeça afastá-lo por algum momento", acrescentou.

Candreva custou R$79 milhões aos cofres da Inter. Em sua primeira temporada, marcou oito gols em 45 jogos

"A situação de Perisic é semelhante. A nossa vontade é renovar o seu contrato, estamos negociando. Ele ainda tem 3 anos de contrato, mas é certo de nossa parte reconhecer a grande jornada que ele realizou", disse o diretor.

O diretor não garantiu a permanência do colombiano Murillo, e rechaçou as possibilidades de contratar o chileno Arturo Vidal: "Murillo interessa ao Valencia, mas não está próximo de lá. Há apenas um interesse. E Vidal nunca esteve próximo de nós, até porque, desde o primeiro contato com o Bayern de Munique vimos que não haveria condições de haver negociação pelo valor envolvido", concluiu.

Entre muitas dúvidas envolvendo prováveis chegadas e saídas, a única certeza é que a Inter disputa seu último amistoso preparatório para a temporada na próxima terça-feira (8), quando encara o Betis. No dia 20, será a vez dos comandados de Spalletti estrearem na Serie A, quando recebem a Fiorentina no Giuseppe Meazza.