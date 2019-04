Em jogo de golaços, Liverpool acaba com invencibilidade do City e mantém tradição em Anfield

Caiu por terra da sequência de 22 jogos de invencibilidade do Manchester City na Premier League 2017/18. Em um jogaço, o Liverpool venceu os Citizens por 4 a 2, neste domingo (14), em Anfield Road, pela 23ª rodada da liga inglesa.

A partida ficou marcada por golaços. Oxlade-Chamberlain abriu o placar para o time da casa no primeiro tempo, mas Sané empatou aos 40 minutos. Na etapa final, saíram cinco gols. O Liverpool fez três golaços: Roberto Firmino encobriu o goleiro Ederson, Mané soltou uma pancada indefensável no ângulo, e Salah, do meio da rua, mandou por cima do arqueiro brasileiro.

Já o City, que estava totalmente abatido com o 4 a 1, quase buscou o empate. Bernardo Silva fez um aos 39 minutos, e Gündogan marcou o terceiro dos Citizens nos acréscimos. No últimos lance do combate, De Bruyne alçou bola para a área dos Reds, e Agüero, de peixinho, mandou na rede pelo lado de fora. Depois disso, a vitória do Liverpool foi consumada.

O City não vence em Anfield Road há 17 jogos. Não ganha na casa do Liverpool desde 2003

Com o resultado, o time da terra dos Beatles chega a 47 pontos e ascende à terceira colocação. Os Reds têm a mesma pontuação de Chelsea (4º) e Manchester United (2º, encerra a 23ª rodada nesta segunda-feira contra o Stoke City, no Old Trafford): no saldo de gols, ganham dos Blues e perdem dos Reds Devils. O City, mesmo com a derrota, segue isolado na ponta da Premier League, com 62 pontos.

O Liverpool voltará a campo na próxima segunda-feira (22) para encarar o Swansea City, no País de Gales, às 18h (de Brasília), enquanto o City receberá o Newcastle, no Etihad Stadium, às 15h30 (de Brasília) do sábado (20). Ambos os jogos válidos pela 24ª rodada da Premier League.

Firmino marcou um golaço de cobertura (Foto: Oli Scarff/AFP)

Confira o lance a lance da partida

94' FIM DE JOGO!

94' Final de jogo emocional.

94' QUASE!!!

De Bruyne cobra falta na cabeça de Agüero, que, de peixinho, acerta a rede pelo lado de fora.

93' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL

Sai: Mané

Entra: Klavan

92' CARTÃO AMARELO

Milner chega forte em Bernardo Silva e é advertido com o amarelo.

91' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!

Sané alça bola à área, Gündogan domina no peito e bate no canto. Será que dá para buscar o empate?

90' Quatro minutos de acréscimos.

89' De Bruyne arrisca lançamento, mas Gomez afasta.

87' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL

Sai: Salah

Entra: Lallana

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!

Finalização de Agüero é bloqueada, a bola sobra para Bernardo Silva e o português não desperdiça. Citizens diminuem.

81' Firmino dispara em velocidade, protege a bola e escora para Wijnaldum, que chuta à direita do gol.

79' Wijnaldum avança em velocidade ao campo de ataque, mas demora a lançar para Mané. Ederson fica com a bola.

78' SUBSTITUIÇÃO NO LIVERPOOL

Sai: Can

Entra: Milner

77' De Bruyne cruza para a área, Otamendi sai por trás da defesa do Liverpool e fura na hora de concluir a gol.

71' CARTÃO AMARELO

Fernandinho pega só as pernas de Mané e leva o amarelo.

70' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sterling

Entra: Bernardo Silva

69' CARTÃO AMARELO

Sterling entra de carrinho em Wijnaldum e é advertido pelo juiz.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!

Ederson sai jogando errado, joga nos pés de Salah, o egípcio manda por cima e encobre o brasileiro. Outro golaço no Anfield!

64' CARTÃO AMARELO

Otamendi comete falta e recebe o amarelo.

62' Torcida dos Reds em êxtase no Anfield Road.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!

Salah rouba a bola de Otamendi, passa para Mané, o camisa 19 bate de canhota, no ângulo, sem chance para Ederson.

60' NA TRAVE!

Fernandinho erra na saída de bola, entra nos pés de Mané, bate colocado. A bola beija a trave e sai.

59' CARTÃO AMARELO

Firmino levou a advertência por ter tirado a camisa após marcar seu gol.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!

Um golaço de Roberto Firmino! Liverpool sai do campo de defesa, Oxlade-Chamberlain aciona o brasileiro, que ganha de Stone e manda por cima de Ederson.

57' Mané ganha de Walker, abre espaço e chuta. O arremate sai mascado e fica nas mãos de Ederson.

56' Salah alça bola à área do City, ela vai direto ao gol, e Ederson põe para fora.

55' EDERSON!

Goleiro do City é exigido duas vezes seguidas: voleio de Salah e chute rasteiro de Oxlade-Chamberlain.

52' De Bruyne cruza rasteiro para a área, mas Agüero não consegue alcançar a bola.

50' NO TRAVESSÃO!

De Bruyne cobra escanteio na cabeça de Otamendi, que sobe mais que todo mundo e manda no poste. Quase a virada da equipe de Manchester.

50' Contra-ataque rápido do City, Sterling toca para Agüero, que tenta a finalização, mas é travado. Escanteio para o City.

47' Mané põe Firmino para correr, mas Ederson sai rápido do gol e fica com a bola.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Segundo tempo já vai começar.

Jogadores vão voltando dos vestiários.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

46' Firmino finaliza prensado em Fernandinho. Escanteio para o Liverpool.

45' Árbitro Andre Marriner dá dois minutos de acréscimos.

44' UHHH!

Após pressão do Liverpool, City sai em contragolpe, Fernandinho abre espaço e finaliza à direita da meta.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!

Walker inverte o jogo para Sané, que dribla Gomez e Matip e solta uma pancada. Kalius ainda toca na bola, mas não consegue evitar o gol.

38' Salah busca arremate colocado, mas o chute não pega o efeito que ele desejava. Ederson defende com facilidade.

37' Wijnaldum finaliza de fora da área, e a bola explode em Otamendi.

36' Ederson sai do gol e chega à bola antes do veloz Salah.

34' De Bruyne arrisca de fora da área, mas encaixa um chute fraco e facilita a defesa de Karius.

33' Firmino recebe passa de Mané, domina mal, e Ederson fica com a bola.

32' Mané comete falta em De Bruyne.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Delph

Entra: Danilo

30' Não vai dar para Delph continuar em campo. Danilo vem aí.

28' Oxlade-Chamberlain lança errado e se irrita consigo mesmo.

27' De Bruyne estica bola para Sterling, que não consegue pegá-la.

25' O lateral brasileiro Danilo estava pronto para entrar no lugar de Delph, mas o inglês se recuperou e vai tentar seguir em campo.

24' Delph recebe atendimento médico no gramado.

24' Delph tenta dar um carinho em Oxlade-Chamberlain, erra o bote e leva a pior na jogada.

23' De Bruyne coloca muita força na bola e erra o cruzamento.

22' Sané arremata da entrada da área, a bola desvia em Lovren e sai pela linha de fundo. Escanteio.

21' Matip pega Gündogan por trás. Falta para o time de Manchester.

19' UHHH!

De Bruyne bate forte, à meia altura, para a pequena área, Agüero se estica todo, mas não consegue tocar na bola.

16' Liverpool adianta suas linhas e sufoca o City, que tem dificuldades para fazer a saída de bola.

14' Mané e Salah fazem boa jogada dentro da área, o egípcio cruza, mas Gündogan afasta.

12' City chega em velocidade, De Bruyne passa para Sterling, mas o camisa 7 é pego em impedimento.

11' City imprime ritmo lento neste início de partida.

8' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO LIVERPOOL!

Oxlade-Chamberlain passa por Fernandinho, avança e solta uma bomba da intermediária! Chute sem chances para Ederson!

7' Liverpool tenta construir jogo no campo defensivo. Goleiro Karius acionado para jogar com os pés.

6' Sterling é vaiado pela torcida do Liverpool toda vez que toca na bola. O meia-atacante inglês defendeu os Reds antes de acertar com o City.

4' Agüero chega pela direita, mas Wijnaldum rouba a bola do atacante.

3' Salah tenta finalização da intermediária, mas Stones bloqueia o chute do egípcio, artilheiro do Liverpool na Premier League, com 17 gols.

2' Liverpool troca passes no campo defensivo. City adianta a marcação.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Árbitro concede um minuto de silêncio antes do início da partida em respeito à morte de Tommy Lawrence, ex-goleiro do Liverpool, que morreu nesta semana aos 77 anos.

Toca a conhecida música You Never Walk Alone em Anfield.

Jogadores já estão no campo de jogo.

Banco do City: Bravo, Danilo, Mangala, Bernardo Silva, David Silva, Zinchenko e Brahim Diaz.

Banco do Liverpool: Mignolet, Klavan, Alexander-Arnold, Ings, Milner, Solanke e Lallana.

City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Sterling, Agüero, Sané.

Liverpool (4-3-3): Karius; Joseph Gomez, Matip, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Emre Can, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Ambas as equipes já estão escaladas. Vamos a elas!

Boa tarde, torcedor!