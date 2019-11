Rafinha comemora transferência à Internazionale e quer 'transformar palavras em fatos'

O meia Rafinha usou sua conta no Instagram nesta terça-feira (23) para comemorar sua ida à Internazionale e avisar que pretende "transformar palavras em fatos". O jogador, que não conseguia sequência no Barcelona devido a lesões, foi oficializado como jogador nerazzurro nessa segunda (22) e assinou contrato de empréstimo por seis meses. O clube italiano detém opção de compra, avaliada em € 35 milhões, além de € 3 milhões em bonificações.

"Um novo desafio começa na minha carreira. Venho com o desejo de uma criança em um clube histórico. Muito motivado e pronto para transformar palavras em fatos. Força, Inter", escreveu o jogador.

Rafinha desembarcou em Milão na noite desse domingo (21), no aeroporto de Linate. O meia não respondeu nenhuma pergunta dos jornalistas e entrou em um carro. Ele assistiu, das tribunas do estádio Giuseppe Meazza, ao jogo da Beneamata com a Roma, pela Serie A. Na manhã desta segunda, o atleta realizou exames médicos na clínica Humanitas e, à tarde, foi ao centro de treinamento da equipe passar pelos testes físicos e fazer seu primeiro treino com o grupo nerazzurro.

Rafinha vem sofrendo com muitas lesões sérias durante sua carreira, o que tem dificultado seu crescimento como jogador. Na temporada atual, jogou apenas 15 minutos pelo Barça diante do Espanyol, na semana passada, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.

O atleta chega à Inter para reforçar um setor importante do time, já que o técnico Luciano Spaletti pede sempre muito dos seus meio-campistas. No último mês, os jogadores desse setor caíram bastante de rendimento e, consequentemente, o desempenho da equipe deixou a desejar.

Rafinha também pode jogar aberto pela direita, outra função um pouco carente no elenco. O titular do setor no esquema tático 4-2-3-1 do time interista é o italiano Antonio Candreva, que vem sendo criticado pela torcida.

O brasileiro é o segundo reforço da Internazionale nesta janela de transferências de janeiro. O primeiro que chegou foi o zagueiro argentino Lisandro López, vindo do Benfica, também por empréstimo (os nerazzurri pagaram cerca de € 500 mil), com direito de compra avaliado em € 9 milhões.

No clube, ele vai encontrar outros três brasileiros: o zagueiro Miranda, o lateral-esquerdo Dalbert e o atacante Éder, que se naturalizou italiano e tem sido convocado constantemente para a Seleção Italiana.