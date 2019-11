Após 'zoações' e rejeição dos torcedores, Leeds volta atrás em novo escudo

O anúncio de um novo escudo do Leeds United, que começaria a ser usado a partir da próxima temporada, gerou muitos comentários negativos e sátiras. Renovado para comemorar seu centenário, as reações não foram as esperadas e, por isso, o clube decidiu voltar atrás e pedir maior ajuda para seus torcedores.

A ausência da Rosa Branca de York foi um dos fatores que mais decepcionaram os amantes do time, mas a aparência genérica na parte de baixo do brasão também foi alvo de críticas e comparações, principalmente à capa de video-games e remédios para o coração. Veja:

#ThatMomentWhen You realise Leeds United have based their new badge on Pro Evo 2002. pic.twitter.com/hoQxp3jbJL — SPORF (@Sporf) 24 de janeiro de 2018

Knew I'd seen the new Leeds badge somewhere else



Gaviscon pic.twitter.com/kpY8BrWWUr — Drawty Devil (@DrawtyDevil) 24 de janeiro de 2018

Na nota oficial divulgada pelo clube, a diretoria deixou claro que a vontade geral será colocada em prática, mesmo que isso signifique a mudança do logo proposto nessa quarta-feira (24).

"O Leeds United gostaria de agradecer nossos torcedores por seu 'feedback' na proposta de escudo liberada ontem. O volume e a quantidade de opiniões expressadas reforçam o nível de paixão que nossos fãs têm pelo clube. Enquanto o quadro de diretores é quem cuida do Leeds, são os torcedores que sempre estarão no centro de tudo que fizermos e serão ouvidos.

Nós conduzimos uma pesquisa sobre o desejo de mudar o brasão para simbolizar a nova era do clube. No entanto, também apreciamos a necessidade de aumentar as consultas e estamos comprometidos a trabalhar com vocês para criar uma identidade que possa orgulhar a todos. Vamos liberar mais informação nas próximas semanas."

Atualmente, o Leeds ocupa a 10ª colocação da Championship, segunda divisão inglesa. A equipe tem 43 pontos ganhos até o momento, apenas três atrás da zona de classificação para os playoffs.