Lazio anuncia renovação do meia-atacante Luis Alberto até 2022

A Lazio deu, nesta terça-feira (6), uma ótima notícia para a sua torcida. Em comunicado oficial, o clube informou que o meia-atacante Luis Alberto, um dos destaques da equipe na temporada, renovou seu vínculo até meados de 2022.

“A S.S. Lazio comunica que prolongou o contrato econômico do atleta Luis Alberto, que agora expira em 30 de junho de 2022”, divulgou a agremiação romana em seu site oficial.

Logo após o anúncio, Luis Alberto usou o Twitter para celebrar a extensão contratual. "Muito feliz por prolongar o meu contrato com a Lazio. Somos grandes juntos. Muita vontade de fazer o meu melhor nesta temporada. Obrigado ao clube pela confiança, aos meus companheiros, à minha família e à You First Sports [agência que representa o jogador] por fazer mais que um trabalho. Força, Lazio!", escreveu.

Luis Alberto chegou à Lazio em agosto de 2016 vindo do Liverpool com muitas expectativas, mas, entre lesões e atuações abaixo do esperado, disputou apenas dez partidas e marcou somente um gol, apesar da grande campanha do time no campeonato.

Na atual temporada, os biancocelesti perderam Keita Baldé, vendido para o Monaco. Além disso, o brasileiro Felipe Anderson, sofreu uma lesão séria. Assim, o espanhol começou a temporada atuando com mais regularidade e se tornou peça-chave na equipe. Até aqui, são 31 partidas, com oito gols e nove assistências.

O atleta, de 24 anos, conquistou um título com a Lazio, a Supercopa Italiana, contra a Juventus, onde o atleta foi um dos melhores em campo juntamente com Ciro Immobile. Agora, o jogador sonha com uma vaga no concorrido elenco espanhol que vai disputar a Copa do Mundo na Russia, em junho e julho.