Entrevista: em alta no México, Rafael Carioca sonha em voltar à Seleção Brasileira

Nesta quarta-feira (7), o Tigres vai ao Canadá enfrentar Toronto FC, às 22h, pela partida de ida das quartas de final da Champions League da Concacaf. Na equipe mexicana, que busca o inédito título continental, vários nomes são familiares aos torcedores brasileiros. Dentre eles, destaca-se o do volante Rafael Carioca.

Jogador de extrema qualidade no passe e com passagens por Grêmio, Vasco e Atlético-MG, o camisa 5 é um dos pilares do time Ricardo Ferretti. Convocado por Tite em duas ocasiões, ambas para jogos das Eliminatórias em 2016, o volante sonha com uma volta à Seleção Brasileira.

"Claro que eu sonho em um dia voltar para a Seleção. Tenho 28 anos ainda. Que jogador que não pensa em defender a Seleção? Pelo menos o direito de sonhar eu tenho. É fazer o meu trabalho bem feito no clube e se surgir a oportunidade de jogar pela seleção, vou ficar muito feliz", disse Rafael Carioca, em entrevista exclusiva à VAVEL Brasil.

O Campeonato Mexicano começou a ganhar destaque nos últimos anos, com as contratações de jogadores de destaque do futebol europeu. O pioneiro foi o francês André-Pierre Gignac, que chegou ao Tigres em meados de 2016. Desde então, outros jogadores como o japonês Keisuke Honda e, mais recentemente, Jérémy Ménez, ambos ex-Milan, também acertaram suas transferências a equipes mexicanas. Contratado pelo Tigres em agosto de 2017, o volante brasileiro se mostrou surpreso com a qualidade da Liga MX.

"Uma experiência muito boa. Um futebol que me surpreendeu muito, equipes técnicas, muitos jogadores de qualidade, de seleção, um campeonato muito difícil de jogar. Estou crescendo bastante aqui no México", contou o jogador.

Atual campeão mexicano, o Tigres ocupa a quarta posição no Clausura da Liga MX, apenas dois pontos atrás do líder Santos Laguna. No último dia 24, na vitória por 2 a 1 sobre o Morelia, Rafael marcou seu primeiro gol com a camisa da equipe mexicana. Gol, não. Um golaço, que rendeu até comentário de Gignac no Instagram, comparando-o a Zinedine Zidane.

Em vídeo no Instagram, Gignac chama Rafael Carioca de Zidane após brasileiro marcar golaço (Foto: Reprodução/Instagram @rafaelcarioca5)

"Ele brinca por conta do estilo de jogo, de pisar na bola, me sinto seguro em proteger a bola dessa maneira. Ele me chama de vez em quando no rachão, mas é brincadeira, e não um apelido", revelou o volante.

Questionado sobre uma possível volta ao Brasil, o jogador não escondeu em que equipes tem vontade de atuar, apesar de se mostrar à vontade no México.

"Futebol é muito dinâmico. Se aparecer uma proposta boa para mim e para o clube, sim. Tem muito time bom no Brasil. Gosto muito do Flamengo, Fluminense, São Paulo, Grêmio, Internacional... são muitos times que eu gostaria de jogar. Mas estou muito bem aqui no México e feliz", finalizou Rafael Carioca.