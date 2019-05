NY Red Bulls vence Tijuana de novo e avança para semifinal da Concacaf Champions League

A tarefa do Tijuana era ingrata. Depois de perder no México por 2 a 0, a equipe tinha que vencer o New York Red Bulls nos Estados Unidos por dois gols de diferença para avançar na Concacaf Champions League. Mas os donos da casa acabaram se impondo, venceram por 3 a 1 e garantiram vaga na próxima fase da competição. Tyler Adams, Marc Rzatkowski e Romero Gamarra marcaram para o time dos EUA, enquanto Luis Mendoza fez o gol dos mexicanos.

O jogo começou bastante movimentado. Aos dez minutos, a partida já somava duas bolas na trave e um gol. Logo no primeiro minuto, Luis Mendoza acertou um belo chute de fora da área no travessão. Pouco depois veio a resposta do time da casa: após cobrança de escanteio, Danny Roger acertou um belo voleio e a bola explodiu no travessão dos Xolos. Aos 10, Rubio Rubin recebeu belo lançamento no lado esquerdo da área e cruzou rasteiro para Mendoza antecipar ao zagueiro e abrir o placar.

Pouco depois, o camisa 26 ainda teve mais uma chance de balançar a rede, mas parou novamente no travessão. Aos 27, um balde de água fria no Tijuana, quando Murillo, em rápido contra-ataque, cruzou da direita e Adams deixou tudo igual em Nova York.

Precisando de dois gols para conseguir a classificação, o técnico argentino Diego Cocca arriscou tudo e fez as três substituições antes dos 20 minutos da etapa final. Mas quem marcou o segundo foi o Red Bulls. O inglês Bradley Wright-Phillips, irmão do ex-Manchester City Shaun Wright-Phillips, fez boa jogada dentro da área e achou Marc Rzatkowski sozinho para marcar seu primeiro gol com a camisa da equipe nova-iorquina.

Sete minutos depois, a pá de cal nos mexicanos. Wright-Phillips cruzou da direita para o argentino Alejandro Romero Gamarra fazer o terceiro do New York Red Bulls e seu primeiro gol com a camisa da equipe da MLS.

Com a vitória, a equipe dos EUA venceu por 5 a 1 no placar agregado e garantiu a classificação para a semifinal. Agora, o clube de Nova York espera o vencedor de Seattle Sounders e Chivas Guadalajara. Na partida de ida, os americanos venceram por 1 a 0.