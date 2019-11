Resultado Boca Juniors 0x2 River Plate na Supercopa Argentina 2018

Obrigado a você torcedor, que nos acompanhou até aqui em mais uma final do futebol argentino! Permaneça conosco!

FESTA DOS MILLONARIOS!! FESTA DE MARCELO GALLARDO!! O RIVER PLATE É CAMPEÃO COM GOLS DE PITY MARTÍNEZ E SCOCCO!!

FIM DE JOGO!! O RIVER PLATE SUPERA O MAIOR RIVAL E É CAMPEÃO DA SUPERCOPA ARGENTINA!!!

Mais 3 minutos de acréscimos

43' PRA FORA! Pavón cruza da direita, a bola passa por Ábila, mas consegue chegar a Tevez, que cabeceou para fora

41' Pablo Perez limpa a jogada com qualidade, toca para Tévez, que erra o passe para Pavón

38' Pavón recebe bom lançamento do lado direito, mas cruza errado

37' Scocco tenta ultrapassar Magallan com um toque em velocidade, mas não consegue passar do zagueiro

34' Boca Juniors tenta chegar ao ataque, mas falta criatividade para passar da boa atuação defensiva do River

31' Sintonia perfeita! Enzo Pérez e Lucas Martínez Quarta saíram do banco e estão cantando junto com a torcida do River

29' Cardona recebe bola pelo lado esquerdo, puxa para a perna direita mas chuta por cima do gol

27' SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS

Sai: Leonardo Jara

Entra: Ramon Ábila

24' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL DO RIIIIIVEEEEEERRRRR!! ELE ACABOU DE ENTRAR!! É DE IGNACIO SCOCCO!! Em contra-ataque de almanaque, Ignacio Fernandez puxou a bola da defesa para o ataque, tocou para Pity no lado direito, que driblou o marcador e cruzou para o meio da área, onde Scocco completou para o gol

23' ARMAAAAAAAANI SENSACIONALLLLLL!!! Tévez encontra Fabra nas costas da defesa com um grande passe, mas Armani defende chute do colombiano. Na sobra, Nández finaliza novamente e o goleiro defende de novo

21' SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE

Sai: Lucas Pratto

Entra: Ignacio Scocco

19' SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE

Sai: Enzo Pérez

Entra: Bruno Zuculini

17' Pra longe! Pavón recebe passe na entrada da área mas finaliza para muito longe do gol

16' Fabra cruza para Nández, que cabeceia para o meio buscando Cardona, que cabeceou pelo lado

14' UUUH! Pavón recebe pelo lado esquerdo, corta para o meio, chuta colocado e vê sua finalização passar perto da meta de Armani

13' Após cobrança de falta, a bola sobra para Pavón, que cruza para o outro lado, achando Cardona, que tentou tocar para o meio da área, mas Pinola conseguiu cortar a bola

10' QUE SUSTO! Pity cruza na diagonal da área e encontra Pratto do lado oposto. O camisa 27 bateu com o lado do pé e viu a bola passar perto do gol de Rossi

10' SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE

Sai: Gonzalo Montiel

Entra: Camilo Mayada

9' Montiel deixa o gramado de maca

7' Saracchi tenta encontrar Mora dentro da área, mas o cruzamento é forte e vai direto para fora

5' Enzo Perez rouba a bola, dá para Pity na entrada da área e o camisa 10 sofre falta de Nández após tentativa de drible

3' ARMAAAANI!!! Cardona cobra falta, Nández cabeceia mas para em uma defesa sensacional do goleiro do River!

2' NO TRAVESSÃO!!!! Pablo Perez levanta para o meio da área, Pavón desvia de forma estranha mas a bola toma direção do gol. Armani encosta com a ponta dos dedos e ela bate no travessão

1' Boca tenta criar primeira trama ofensiva do segundo tempo, mas defesa do River consegue contornar a situação

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! RIVER PLATE VAI DERROTANDO O BOCA JUNIORS POR 1 A 0!

46' Pablo Pérez luta pelo lado direito, mas não consegue passar da forte marcação do River

45' Pinola cai no chão reclamando de dores

43' MONTIEL! Boca sai em rápida transição, e Cardona, do lado direito, tenta lançamento para Pavón, que entraria de frente para o gol. O lateral Montiel, porém, se recuperou e deu um corte fundamental

43' Cobrança de falta de Pity é fraca e a bola foi facilmente defendida por Rossi

42' Cartão amarelo para Nández, por falta em Nacho Fernandez

40' Pablo Pérez recebe no meio campo, corta para a perna esquerda, mas seu chute para na cabeça de Pinola

39' ROSSI!! Mora faz boa jogada pelo lado direito, toca para Pity Martinez, que puxa para a perna esquerda e finaliza, mas para em uma boa defesa do goleiro do CABJ

37' Cardona cobra falta para a entrada da área, mas Pratto afasta o perigo

35' Nacho Fernández arrisca de fora de área, mas a bola passa por cima do gol de Rossi

34' Barrios tenta sair jogando do campo defensivo, mas sofre falta de Mora

33' Boca consegue recuperar a bola no meio-campo, mas Pavón estava em posição irregular quando recebeu bola de Cardona

29' Pablo Pérez lança Nández pelo lado direito, mas Saracchi chega primeiro e corta para a lateral

27' O clima da partida é muito quente

26' Cartão amarelo para Fabra, por falta em Mora

23' A festa das torcidas é iminente. Que atmosfera em Mendonza!

21' Jara e Enzo Pérez se desentendem em jogada pelo lado direito do campo

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL É DO RIVEEEEEEEERRR!!! PITY MARTÍNEZ!!! Camisa 10 desloca Rossi e abre o placar!

Pity e Nacho Fernandez fazem tabela dentro da área e o camisa 26 é derrubado por Edwin Cardona

16' PÊNALTI PARA O RIVER PLATE!!!!!

15' Pratto acha grande lançamento para Pity, que tenta devolver para o atacante, mas a defesa corta no meio do caminho

14' Pablo Pérez recupera a bola no meio-campo, dá para Tévez, que avança e tenta encontrar Pavón em profundidade. O passe, porém, foi cortado por Montiel

11' Cardona encontra Pavón pelo lado esquerdo. O camisa 7 entra nas costas da defesa do River, mas perde ritmo e acaba chutando sem qualidade. No rebote, o atacante não consegue passar da marcação adversária e vê a bola saindo para tiro de meta

10' River consegue recuperar a bola após cobrança da falta, mas Saracchi acaba perdendo noção do espaço e sai com a pelota pelo lado lateral

9' Cartão amarelo para Ponzio, por falta em Cardona

7' Pavón consegue rápida descida no campo ataque, mas seu cruzamento mas nas mãos de Armani

5' Pablo Pérez experimenta de longe, mas a bola para em boa defesa de Armani

2' Primeira falta dura da partida: Mora tenta partir em arrancada e é parado com um forta chegada de Fabra

1' Boca começa em cima no primeiro minuto. Pavón recebe bola pela direita e rola para Nández, que tenta chutar direto, mas a bola vai para fora

APITA O ÁRBITRO! COMEÇA A PARTIDA!

Hino da Argentina é cantado no estádio. A partida está para começar!

Equipes estão perfiladas no gramado

RIVER PLATE ESCALADO! Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi; Nacho Fernandez, Ponzio, Enzo Pérez, Pity Martínez; Pratto, Mora



Banco: Bologna, Martínez Quarta, Mayada, Zuculini, Quintero, Scocco, Santos Borré

BOCA JUNIORS ESCALADO! Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Pablo Pérez, Barrios, Nández; Pavón, Tévez, Cardona



Banco: Sara, Vergini, Más, Buffarini, Reynoso, Benítez e Ábila

Bem-vindo! Estamos prestes a viver a segunda final na história entre River vs Boca ao vivo! Os Millionarios e o Xeneizes vão jogar a Supercopa da Argentina, e apenas uma das equipes levantará o troféu. Quem vai conseguir isso hoje à noite em Mendoza?

Deve-se notar que, no caso de uma igualdade nas Malvinas Argentinas, o campeão vai sair por meio de penalidades.

Antes da partida da Supercopa, Daniel Angelici e Rodolfo D'Onofrio - presidentes dos dois clubes - participaram de um jantar de camaradagem com Claudio Tapia e Ignacio Galarza.

Como seu rival, os fãs do Milionário receberam os jogadores que chegaram ontem à noite em Mendoza.

O Xeneize chegou ontem à tarde em Mendoza e o público estava presente para encorajar a equipe azul e ouro.

O primeiro Superclásico que foi jogado em Mendoza foi em 1980. Lá, o Xeneize e o Milionário igualaram 1-1 com gols de Ramón Díaz e Jorge Ribolzi.

No último momento, Marcelo Gallardo faria uma variante nas costas defensivas. Aquele que deixaria seria Lucas Martinez Quarta enquanto Javier Pinola seria do jogo antes do Xeneize.

Boca Juniors : Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Nahitan Nández, Pablo Pérez;Cristian Pavón, Edwin Cardona e Carlos Tévez.

River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martinez Quarta, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernandez, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora e Lucas Pratto.

Formações prováveis ??do jogo River vs Boca

Em comparação com o último jogo e o que será disputado pela Supercopa, vários nomes são repetidos que eles disseram presentes nessa ocasião. No lado do River Plate, Ignacio Fernandez, Gonzalo Martinez, Rodrigo Mora e Leonardo Ponzio , enquanto em Boca estão Cristian Pavón, Carlos Tevez e Frank Fabra .

Enquanto a última vez que essas duas equipes se encontraram em Mendoza foi há dois anos. Em 30 de janeiro, River Plate foi o vencedor com um gol de Rodrigo Mora, que começará esta noite nas Malvinas Argentinas.

O penúltimo clássico que se jogou em Mendoza foi em 2015. Com um River que veio a ser consagrado na Copa Sudamericana, o Xeneize bateu por 5-0 com golos de Andrés Chávez, Sebastián Palacios, Rodrigo Bentancur, Franco Cristaldo e Jonathan Calleri

Esta será a segunda final, eles têm River Plate e Boca Juniors como protagonistas. O primeiro e único até agora foi jogado em 1976, precisamente no dia 22 de dezembro no campo de Corrida para o Torneio Nacional. A 27 minutos do segundo semestre, Rubén, o 'Chapa' Suñé, aproveitou a distração da defesa rival e com um tiro livre no ângulo, deu o torneio a Xeneize.

Loustau já tem experiência em Supercásicos e esteve presente em cinco oportunidades, onde apenas uma delas terminou em um sorteio. O primeiro foi em 15 de maio de 2011 com a vitória de Xeneize por 2-0, enquanto o último foi em 14 de maio de 2017 com o triunfo Millionaire por 3-1.

A pessoa que servirá justiça na Supercopa argentina será Patricio Loustau , que também será acompanhado por cinco colaboradores. Os juízes da linha serão Yamil Bonfá e Gustavo Rossi, enquanto o quarto árbitro será Fernando Rapallini. Atrás das linhas do arco serão Facundo Tello e Ariel Penel.

Em vez disso, os fãs do River começarão com o General Paz e, em seguida, continuarão sua jornada através de várias rotas até chegarem à cidade de San Rafael, no sul da província.

No caso das pessoas de Boca Juniors, a viagem começará na rota 7 e entrará na província de Mendoza através do Arco do Desaguadero.

Havia também uma enorme operação no controle das rotas que irão percorrer os fãs das duas equipes de Buenos Aires para Mendoza.

Por ocasião desta partida River Plate vs Boca Juniors ao vivo, uma grande operação de segurança será realizada envolvendo 1.500 soldados de diferentes forças, incluindo 1.000 policiais de Mendoza, 350 guardas de segurança privados, 100 gendarmes e 80 agentes de segurança. a polícia federal.

Um dos dados particulares é que apenas uma partida terminou sem metas e aconteceu muito recentemente. Em 29 de janeiro de 2013, igualaram 0-0 e foram definidos por penalidades, onde Boca foi o vencedor em 5-4.

River e Boca enfrentaram mais de uma vez em Mendoza. A história lança um total de 26 reuniões, mas essa partida será a primeira oficialmente.A vantagem é o Xeneize com 12 vitórias, enquanto o Milionário triunfou em 6 e os restantes 8 terminaram em igualdade.

Antes da superfinal, River Plate e Boca Juniors foram protagonistas na noite de ontem, quando jogaram uma partida de futebol sênior no estádio de futsal, Vicente Polimeni, onde empataram 3-3. Ambos os times tiveram grandes figuras como 'El Mono' Navarro Montoya, Marcelo Delgado, Leonardo Astrada, Juan José Borrelli, entre outros.

Campeão do River 2017 : o Millionaire venceu a Copa Argentina, pelo segundo ano consecutivo, ganhando todas as partidas sem recorrer a penalidades. Na final, venceu o Atlético Tucumán 2-1 (em Mendoza) e terminou no ano passado com mais uma estrela, seu 60º título em Profissionalismo.

Campeão da boca 2017 : o Xeneize obteve sua 66ª estrela no Torneio da Independência 2016/17, que ganhou com 63 pontos, mais 7 do que River (segundo classificado), consagrando duas datas antes.

Superalegrías: River, na mão do Muñeco, sabia como eliminar as duas vezes que enfrentou Boca na mão à mão, na América do Sul 2014 e Libertadores 2015 . Bom fundo na porta de um novo final.

A décima primeira final: a partir de 2014 até à data, River interpretará sua 11ª definição para uma estrela com Marcelo Gallardo no comando . Ele consegue seu oitavo título?

Cara a Cara IV: os artilheiros, Carlos Tevez e Rodrigo Mora . O Apache voltou da China, disposto a continuar a adicionar títulos no clube de seus amores, antes de La Pulga, que se recuperou de uma lesão grave e retornou com tudo.

Cara a Cara III: duelo dos 5, Wilmar Barrios vs Leonardo Ponzio . O colombiano é o eixo do meio e a recuperação do Xeneize, enquanto Leo é capitão e símbolo do Milionário.

Cara a Cara River Plate vs. Boca Juniors II: Jonatan Maidana vs. Lisandro Magallán . Experiência versus juventude, mas ambos serão encarregados de comandar a linha de base, e ambos sabem o que é gritar um objetivo em um Superclásico.

Cara a Cara River Plate vs. Boca Juniors I: Franco Armani vs. Agustín Rossi . Os goleiros estão em um nível muito bom e terão a responsabilidade de proteger sua cerca em uma final de tudo ou nada.

Eles sabem o que é marcar River : Magallán, Pérez, Nández, Cardona, Pavón e Tevez, detentores da grande final, já tiveram o prazer de faturar em um superclásico.

Mendoza se sente bem: o River de Gallardo tem grandes lembranças jogando nas Malvinas Argentinas , já que ele venceu Godoy Cruz três vezes, ganhou um superclásico amigável e venceu a Copa Argentina 2017.

O discípulo superará o maestro: Boca de Guillermo Barros Schelotto superará as 40 datas consecutivas como líder da Primeira Divisão do futebol argentino, superando a marca de Boca de Carlos Bianchi de 1999 .

River Plate também chega com um sorriso e ponha fim a sua série perdida na Superliga: ele vem de uma vitória por 1-0 contra Patronato, no Paraná, com um gol contra Balboa . O Milionário acumula apenas 23 pontos no torneio, metade do de Boca, e fica a oito pontos da Copa Sudamericana 2019.

Boca Juniors é o líder confortável da Superliga: ele tem 46 pontos, ele leva oito unidades para a escolta (Talleres, com quem ele ainda deve jogar) e há apenas oito datas para jogar. Na última data, ele conseguiu uma vitória agonizante contra Tigre, em La Bombonera, por 2-1: inscrições de Edwin Cardona, de penal, e de Leonardo Jara no último minuto ; Pérez Acuña amarrou parcialmente o El Matador.

Hoje a noite, haverá um novo campeão da Supercopa da Argentina , o troféu que a AFA tornou oficial em 2012 e que enfrenta em uma final única e em um local neutro o campeão da Primeira Divisão e o vencedor da Copa Argentina no mesmo ano. Este ano, o estádio das Malvinas Argentinas será o cenário do Superclásico.