Últimas campeãs do mundo, Alemanha e Espanha se enfrentam em Düsseldorf

Os elencos de Alemanha e Espanha chegam fortes para a penúltima fase de preparação para a Copa do Mundo da Rússia. As seleções se enfrentam em Dusseldorf nesta sexta-feira (23). A partida marcada para às 16h45 (horário de Brasília) na Espirit-Arena, marca o encontro das duas últimas campeãs mundiais.

Em ritmo final de preparação, as seleções vêm de um grande retrospecto de invencibilidade e buscam um teste de alto nível no confronto que antecede o principal torneio de seleções do mundo.

A seleção comandada por Joachim Low está a 21 partidas sem perder, além de ter vencido a Copa das Confederações em 2017 com um plantel alternativo. No comando da La Roja, o treinador Julen Lopetegui ainda não perdeu. São 16 partidas e nenhuma derrota, sendo 12 vitórias e 4 empates.

As seleções se enfrentaram na final da Eurocopa de 2008, onde a Espanha venceu por 1 a 0 e voltaram a se encontrar na semifinal da Copa do Mundo de 2010 com outra vitória espanhola por 1 a 0. Na última partida disputada entre as duas seleções, no entanto, a equipe de Joachim Low venceu por 1 a 0, em amistoso disputado na Espanha em 2014.

Joachim Low busca fugir da sina dos campeões

O amistoso contra a Espanha será muito importante na definição do elenco que irá para a Rússia em junho. Joachin Low, campeão do mundo em 2014, não enxerga o resultado nos amistosos como o mais importante e sim a avaliação que fará do seu elenco.

Porém, o treinador vê o embate como uma preparação para se distanciar do que aconteceu com as últimas seleções que foram campeãs, como a Itália campeã de 2006, eliminada em 2010 na fase de grupos e a própria Espanha campeã de 2010, eliminada na fase de grupos em 2014.

Para a partida, Low já definiu a estrutura básica do time titular contando com Ter Stegen, Jeróme Boateng, Matts Hummels, Thomas Muller e Mesut Ozil, exceto o goleiro do Barcelona, todos outros estiveram no Brasil em 2014 e seguem como unanimidade, inclusive já estão garantidos pelo técnico para a Copa do Mundo da Rússia. As baixas ficam por conta dos meio-campistas Sebastian Rudy que acompanha a esposa grávida e Emre Can com problemas nas costas.

Espanha em busca de motivação

Julen Lopetegui entende o amistoso com outro olhar, já que, enfrentar uma seleção campeão do mundo pode levantar a moral dos seus jogadores para o segmento da preparação para o mundial. Com isso, Lopetegui pretende escalar o que tem de melhor entre os convocados. De Gea, Carvajal, Sérgio Ramos, Piqué (ainda existe dúvida se realmente estará em condições para a partida), Jordi Alba, Isco, David Silva, Iniesta e Diego Costa formam a espinha dorsal do elenco espanhol. Busquets estará fora da partida.

Apesar da busca pela motivação, o treinador deixou claro que não vê em uma possível vitória na partida, uma chance de subir um degrau no favoritismo. Em coletiva nesta quinta-feira (22), Lopetegui afirmou que não dá importância para os rótulos e que também acredita que nenhuma conclusão pode ser definitiva dentro desse cenário.