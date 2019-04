Lopetegui destaca empate contra Alemanha, mas admite: “Sempre tem coisas que se pode melhorar”

No grande duelo entre as duas últimas seleções campeãs do mundo, Alemanha e Espanha se enfrentaram em Dusseldorf, na Alemanha e acabaram empatando pelo placar de 1 a 1 (gols de Müller e Rodrigo). Após a partida o técnico espanhol Julen Lopetegui falou sobre o jogo e se mostrou muito contente com o resultado da sua equipe que, mesmo com o empate, conseguiu dominar os atuais campeões do mundo.

Sobre a partida, Lopetegui avaliou o resultado e se mostrou muito contente com a atuação da sua equipe que conseguiu dominar os atuais campeões do mundo. “A sensação geral é muito boa, pois jogamos contra a melhor seleção do mundo atualmente, uma equipe com muita vontade. Jogamos uma boa partida, tivemos chances para ganhar e eles também. Vir à Alemanha e dominar durante os 90min é complexo, mas a equipe teve personalidade, ambição e jogamos com alguns desfalques. Tentamos ganhar o jogo como sempre fazemos em qualquer estádio e contra qualquer rival”, analisou o treinador.

O treinador espanhol também aproveitou para ressaltar as qualidades dos alemães e falou sobre a dificuldade de enfrentar um rival mais forte fisicamente. “Quando perdíamos a bola, a Alemanha era fisicamente mais forte, com velocidade e jogadores que estão mais acostumados a jogar assim. Nos primeiros 30min evitamos as chances deles, mas eles mantiveram a intensidade e tiveram seu momento para correr no jogo, e assim são mais perigosos”, falou sobre os rivais.

Com a ausência de Busquets que teve uma fratura no dedo do pé, Lopetegui falou sobre as opções para substituir o meia do Barça e também sobre alguns testes na equipe. “Tínhamos o desfalque de Busquets e a possibilidade de testar alternativas com Saúl, Rodri e Prejo. Thiago também jogou depois de muito tempo e fez uma boa partida. Estamos contentes com toda a equipe, pois há mais coisas positivas do que negativas e saímos do jogo com esse pensamento”, salientou o técnico sobre a equipe.

Por último o técnico voltou a falar sobre o bom resultado fora de casa contra a atual melhor seleção do mundo, mas garantiu que se fosse na Copa do Mundo a partida seria diferente. “Saímos da partida com tranquilidade, afinal foi um jogo muito bom, pois jogar contra a atual campeã do mundo e na casa deles é uma experiência fantástica. Se este jogo fosse pelo Mundial, as coisas seriam diferentes, mas nenhuma das equipes encarou como um amistoso. Porém sempre tem coisas que se pode melhorar”, declarou Lopetegui.

O próximo compromisso da Espanha nos amistosos desta Data Fifa será na terça-feira (27), às 16h45, contra a Argentina, no Estádio Wanda Metropolitano, na Espanha. A Argentina chega para o amistoso contra a Espanha animada com a vitória de 2 a 0 sobre a Itália, mas ainda não se sabe se Messi irá enfrentar a Espanha, já que está sendo preservado por Sampaoli.